Soldes TV 4K LED, OLED : les meilleures offres sont ici

Pour les soldes d'été 2022, les TV font aussi l'objet de réductions importantes sur les différentes boutiques en ligne. TV 4K, TV OLED, LED, nous avons déniché quelques opportunités pour vous permettre d'acheter moins cher.

TV 4K : les modèles en promo pour les soldes

TV LED 58″ HISENSE 58BE5000F à 399 € 470 €

La TV LED Hisense BE5000F de 58 pouces est en promotion sur Cdiscount pour les soldes d'été 2022. Elle est à 399 € au lieu de 469 €. Vous réalisez une économie de 70 € sur cette Smart TV 4K qui tourne sous l'OS VIDAA. Ce système maison vous permet d'avoir la plupart des applications les plus utilisées sur TV. Vous pouvez notamment profiter de Netflix, YouTube, Prime Video ou encore Plex.

TV LED Xiaomi MI TV P1 43 Pouces à 299,99 € 349,99 €

La TV LED Xiaomi MI TV P1 43 Pouces est moins cher pour les soldes. Pour moins de 300 €, vous pouvez vous offrir ce modèle connecté sous Android TV. C'est un excellent rapport qualité-prix pour une TV 4K compatible HDR10 et Dolby Vision. Les images sont de bonne facture et pour la partie connectique, vous avez trois entrées HDMI, deux ports USB 2.0, une entrée composite (AV), une sortie audio numérique optique, une sortie casque ainsi qu'un port Ethernet.

TV LED Philips 50PUS8546 à 599,99 € 799,99 €

Dans la même veine, il y a aussi la TV LED Philips 50PUS8546 en promo pour les soldes d'été. Fnac et Darty la proposent à 599,99 euros au lieu de 799,99 €, ce qui correspond à 200 euros d’économie. Pour ce prix, vous profitez de l'interface et de la richesse des applications d'Android TV. Il s'agit d'une TV LED 4K profitant de la technologie Ambilight pour égayer davantage vos séances de divertissement. Elle est compatible HDR10+, Dolby Vision Atmos.

TV LED Philips 70PUS8546 à 799,99 € 999,99 €

Le même modèle aussi disponible en 70 pouces pour ceux qui aiment voir les choses en grand. Elle coûte 200 € de plus. Son prix est en effet de 799,99 € dans le cadre des soldes d'été 2022. En temps normal, cette TV LED Philips 4K est proposée au prix de 999 999 €. Vous réalisez une belle économie qui ne se refuse pas.

TV LG OLED 4K à 899 €

Si vous préférez la qualité d'une TV OLED, il y a la LG 65 A1F qui fait l'objet d'une grosse réduction de 600 € sur Rue du Commerce. Proposée en temps normal à 1499 €, cette TV voit son prix baisser à 899 € pour les soldes. Une bonne affaire à saisir sans tarder.

Pour ce qui est de ses caractéristiques, cette TV 4K dispose d'un port HDMI 2.1. Elle est donc idéale pour accompagner les consoles de nouvelle génération, la PS5 et la Xbox Series X. En plus de l'excellente qualité d'image, vous pourrez ainsi exploiter toute la fluidité qu'apporte un taux de rafraichissement de 100 Hz. Enfin, il s'agit d'un modèle compatible HDR 10 Pro et Dolby Vision IQ.

Voilà pour les offres que nous avons dénichées pour l'instant. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre sélection des meilleurs bons plans sur les smartphones ou encore sur les PC portables dans le cadre des soldes.