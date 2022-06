Soldes écouteurs sans fil et casques audio : le top des offres à saisir maintenant

Retrouvez ici les meilleures offres sur les écouteurs et casques audio pour les soldes d'été. Comme toujours, plusieurs modèles ont vu leur prix baisser depuis le 22 juin. On a rassemblé pour vous les offres intéressantes sur les modèles avec ou sans réduction de bruit active.

Soldes d'été : les meilleurs bons plans sur les casques audio et écouteurs sans fil

Après notre sélection des meilleures offres des soldes sur les smartphones, les PC portables ou encore sur les TV LED et OLED, voici le récapitulatif des des top bons plans sur les casques audio et écouteurs. Vous avez par exemple les AirPods Pro qui sont à 179 € au lieu du prix conseillé de 279 €. Ou encore le Sony WH-1000XM4 à 279 €.

Casque filaire SteelSeries Arctis 1 à 30 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE SUR AMAZON

Si vous disposez d'un PC, d'une PlayStation, d'une Xbox ou encore d'une Switch, ce casque filaire gamer devrait vous intéresser. D'autant plus qu'il offre un excellent rapport qualité-prix. Il est à seulement 30 euros dans le cadre des soldes d'été 2022 sur Amazon.

Casque gaming filaire HyperX CloudX à 4 9,99 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE SUR AMAZON

Avec ce bon plan gaming, Amazon propose le casque HyperX CloudX à petit prix pour les soldes d'été. Vous pouvez l'acheter à seulement 49,99 €. Il suffit de cocher la case coupon juste en dessous du prix pour profiter d'une réduction de 10 €. Ce casque est sous licence Xbox. Il dispose d'un cadre aluminium durable et offre un son de bonne facture et immersif. On y retrouve également un microphone à suppression de bruit et il est détachable.

Casque-Micro gaming filaire HyperX Cloud Alpha Pro à 69,99 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE SUR FNAC

Le casque audio filaire HyperX Cloud Alpha Pro fait l'objet d'une belle réduction pour les soldes chez la Fnac. Grâce à une remise de 26%, vous pouvez l'avoir à 69,99 € au lieu de 95 €. Ce casque orienté gamer offre un son de bonne facture et dispose d'un micro à réduction de bruit détachable. Il est compatible avec les PC et toutes les consoles PlayStation (PS4 et PS5) et Xbox (One, Series X|S), mais pas que.

JBL Pro+ à 79,99 € au lieu de 119 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE SUR AMAZON

En ce moment, les JBL Live Pro+ TWS sont à seulement 80 € au lieu de 119 € il y a seulement quelques semaines. C'est une belle réduction proposée dans le cadre des soldes. Si vous recherchez des écouteurs avec une bonne qualité de son et une écoute immersive, c'est une opportunité à saisir. Ces écouteurs offrent une autonomie de 7 heures pouvant aller jusqu'à 28 heures avec le boîtier de charge.

Jabra Elite Active 75T à 79 €

RETROUVEZ CE BON PLAN SUR BOULANGER

Les écouteurs sans fil Jabra Elite Active 75t font l'objet d'une belle réduction pendant les soldes d'été 2022 sur Boulanger. L'enseigne propose 55% de remise qui fait passer son prix de 179 € à 79 €. L'économie à réaliser est de 100 €. Ces écouteurs sans fil disposent de la réduction de bruit active. Ils s'appuient pour cela sur 4 microphones qui filtrent les bruits de fond indésirables.

Les Jabra Elite Active 75T sont compatibles Bluetooth 5.0 et offrent une autonomie allant jusqu'à 28 heures. Ils sont aussi résistants à l'eau et à la poussière grâce à l'indice d’étanchéité IP57.

Bose Headphones 700 à 269 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE CHEZ AMAZON

Le Bose 700, casque de référence de la marque est à bon prix chez Amazon pour les soldes d'été. Il est à 269 € au lieu de 399 €. C'est une offre intéressante si vous recherchez un casque sans fil parmi les meilleurs du marché. Il dispose bien sûr de la fonctionnalité de réduction de bruit active et elle est réglable sur 11 niveaux. De quoi vous offrir davantage de flexibilité dans la gestion de l'isolation. Il offre par ailleurs jusqu'à 20h d'autonomie en une charge.

Casque audio Sony WH-1000XM4 à 269 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE CHEZ AMAZON

Le casque Sony WH-1000XM4 est aussi à prix réduit dans le cadre des soldes d'été 2022. Il est disponible à 279 € sur Amazon. C'est un tarif intéressant pour le casque à réduction de bruit qui fait partie des tout meilleurs du marché. Il offre une excellente qualité de son et une suppression de bruit de premier plan. Son autonomie est de 30h avec le boîtier de charge.