iPhone 13 : le smartphone Apple devient moins cher pour les soldes

L'iPhone 13 d'Apple est en soldes chez Orange et Sosh. Pendant quelques jours, le téléphone de la marque à la pomme devient moins cher grâce à un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien appareil. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite du post.

Si vous n'avez pas le budget nécessaire pour vous procurer l'iPhone 14 chez Carrefour, sachez que vous pouvez profiter d'une offre moins chère sur l'iPhone 13.

En effet, les opérateurs Orange et Sosh se sont alignés pour vous permettre d'avoir le prédécesseur de l'iPhone 14 au prix de revient de 769 euros au lieu de 869 euros. La réduction de 100 euros, valable sur le modèle 128 Go jusqu'au 25 janvier 2023, se fait grâce à un bonus de reprise à valoir sur un ancien appareil via le mode Click & Collect en boutique Orange.

Lancé en même temps que les modèles mini, Pro et Pro Max à l'automne 2020, l'iPhone 13 est doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 3095 mAh compatible avec la recharge rapide, du processeur A15 et du système d'exploitation iOS 15. La partie photo/vidéo est composée d'un double capteur principal de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Plus d'informations sur notre article associé au test de l'Apple iPhone 13.