Soldes iPhone 14 : belle offre sur le modèle 128 Go du smartphone Apple chez Carrefour

Au cours d'une durée limitée, l'enseigne Carrefour propose à ses clients un bon d'achat d'une valeur de 135 euros grâce à l'achat du modèle 128 Go de l'Apple iPhone 14. Toutes les informations à connaître sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

De même que le bon plan sur la Nintendo Switch OLED, l'iPhone 14 fait l'objet d'un deal intéressant chez Carrefour jusqu'au dimanche 22 janvier inclus.

Dans le cadre des soldes d'hiver 2023, l'enseigne française de la grande distribution effectue une opération intitulée 15€ en bons d’achat tous les 100€ d’achat. Ainsi, on retrouve notamment l'iPhone 14 dans sa version 128 Go qui est à 979,99 euros. Avec cet achat, Carrefour offre donc 135 euros en bon d'achat ; ce qui permet d'avoir le téléphone Apple au prix de revient de 844,99 euros.

Pour information, le bon d'achat de 135 euros sera envoyé sous la forme d’un code promotionnel par e-mail le mercredi 25 janvier 2023 et sera valable jusqu'au dimanche 12 février 2023 inclus sur le site Carrefour en livraison à domicile ou dans un Drive hypermarché ou supermarché.

Pour rappel, l’iPhone 14 est doté d’un écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits, du processeur Apple A15 Bionic et d'une mémoire vive de 6 Go. Côté photo, l’iPhone 14 se dote d’un capteur grand angle 12 MP, d'un ultra grand angle 12 MP et d'un module selfie 12 MP avec autofocus. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test de l'iPhone 14.