Smartphone 5G à moins de 300 € : très bon prix sur le OnePlus Nord 2T

Si vous comptez vous offrir un smartphone 5G à moins de 300 euros, alors le bon plan qui va suivre arrive au bon moment. À l'occasion d'une vente flash, le OnePlus Nord 2T est vendu par Amazon à exactement 299 euros.

Apple et Samsung ne sont pas les seuls fabricants à concevoir des smartphones 5G de bonne qualité, il y a aussi la marque chinoise OnePlus. Parmi les nombreux téléphones du constructeur asiatique, il existe le modèle Nord 2T qui est proposé à un très bon prix.

En effet, dans le cadre d'une vente flash à durée indéterminée, le géant du commerce en ligne Amazon suggère la version 128 Go du OnePlus Nord 2T au tarif de 299 euros au lieu de 423 euros ; soit une réduction de plus de 120 euros par rapport au dernier tarif constaté sur le site e-commerce. Pour information, il s'agit d'un téléphone vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Sorti en mai 2022 en France, le OnePlus Nord 2T associé à l'offre Amazon dispose d'un écran AMOLED de 6,44 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur MediaTek Dimensity 1300, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide à 80W et du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche OxygenOS. Du côté de la photo/vidéo, l'appareil embarque un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP. Pour en savoir davantage sur le smartphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du OnePlus Nord 2T.