Xiaomi 12 Pro : le smartphone 5G est à prix cassé chez Bouygues Telecom

Profitez des soldes d'hiver 2023 pour vous procurer un smartphone haut de gamme à prix cassé chez Bouygues Telecom ! Pendant une durée limitée, le Xiaomi 12 Pro bénéficie d'une belle remise de près de 380 euros.

L'univers des smartphones hauts de gamme est à l'honneur à l'occasion des soldes d'hiver 2023. Après l'iPhone 14 (128 Go) et l'OPPO Find X5 Pro, voici une belle offre à saisir sur un téléphone de la marque Xiaomi.

Jusqu'au 5 février 2023, la boutique en ligne Bouygues Telecom propose une réduction totale de 30% sur le Xiaomi 12 Pro, disponible en plusieurs coloris et sans forfait. Ainsi, grâce à la remise, le prix du smartphone du constructeur chinois passe de 999,90 euros à 619,93 euros. Pour information, le tarif réduit prend en compte une offre de remboursement de 80 euros de la part de l'opérateur.

Concernant ses principales caractéristiques, le 12 Pro de Xiaomi est équipé d'un écran de 6,73 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels, d'un processeur Snapdragon 8 Gen 1, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 4600 mAh avec la charge rapide à 120 W et du système d'exploitation mobile Android 12 avec une interface MIUI. À propos de l'APN, on retrouve un triple capteur de 50 + 50 + 50 MP et un capteur frontal de 32 MP. Quant à la connectique, la norme Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, le NFC, le GPS et l'USB Type-C sont notamment de la partie. Et si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test du Xiaomi 12 Pro.