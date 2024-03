Redmi Note 12 5G : le smartphone Xiaomi est à son prix le plus bas

Un smartphone Xiaomi compatible avec la 5G fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante chez Amazon. Durant une vente flash, le Redmi Note 12 est vendu par le célèbre site e-commerce sous les 200 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Poursuivons notre série de bons plans consacrée à l'édition printanière des ventes flash Amazon 2024. Dans son rayon dédié au domaine de la téléphonie, le site marchand propose à ses clients de s'offrir un smartphone Xiaomi à moins de 200 euros. Disponible dans son coloris gris et sa version 5G, le Redmi Note 12 est à 199,90 euros au lieu de 299,90 euros.

Cela fait une remise de 100 euros par rapport au tarif conseillé du téléphone et il s'agit du meilleur prix du moment. Pour information, le smartphone bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Lancé en France en même temps que les Redmi Note 12 Pro et Pro+, le Redmi Note 12 lié à l'offre Amazon est un smartphone doté d'un écran AMOLED DotDisplay de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une définition de 2400 x 1080 pixels.

Le téléphone du constructeur Xiaomi est aussi équipé d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD), d'un processeur Snapdragon 4 Gen 1, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 33W et du système d'exploitation MIUI 13 basé sur Android.

Concernant la photo/vidéo, un triple capteur principal de 48 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 13 MP sont de la partie. Pour terminer, le connectivité se compose de la norme Wi-Fi 5, du NFC, du Bluetooth 5.1, de l'USB Type-C, d'une prise jack et du GPS.