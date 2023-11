Grosses chutes de prix pour les Xiaomi Redmi Note 12 5G et Redmi 13C chez AliExpress pour le Black Friday

À l'occasion du Black Friday, AliExpress lance des promotions spectaculaires sur deux smartphones phares de Xiaomi : le Redmi Note 12 5G et le Redmi 13C. Cette initiative marque un moment clé pour les amateurs de technologie désireux de s'équiper à moindre coût.

Découvrir le Redmi Note 12 à prix mini

Pour ce Black Friday, AliExpress rend l'accès à la technologie de pointe plus abordable que jamais. Pendant quelques jours encore, l'enseigne propose en effet les smartphones suivants à prix mini :

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G à 180€ au lieu de 200€

Le Xiaomi Redmi 13C à 149€ au lieu de 169€

Comment profiter de ces prix mini ? Il vous suffit d'utiliser le code promo FR20. Une occasion en or pour les consommateurs de mettre la main sur des appareils de haute qualité à des prix défiant toute concurrence. Avec des caractéristiques impressionnantes et des performances fiables, ces smartphones sont des choix judicieux pour toute personne à la recherche d'un nouveau téléphone.

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G : un concentré de technologie à prix mini

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G est un véritable joyau technologique. Équipé d'un écran AMOLED de 6,43 pouces offrant une résolution Full HD+, ce smartphone promet une expérience visuelle immersive. Sous le capot, il est propulsé par un processeur Snapdragon 750G, garantissant une performance fluide et efficace, idéale pour le multitâche et les jeux. Avec sa compatibilité 5G, il offre une vitesse de connexion ultra-rapide, parfaite pour le streaming et le téléchargement de contenu en haute définition.

Côté photographie, le Redmi Note 12 5G ne déçoit pas. Il dispose d'un triple appareil photo arrière, avec un capteur principal de 48 mégapixels, accompagné d'un objectif ultra grand-angle et d'un capteur macro, permettant de capturer des clichés d'une clarté exceptionnelle. La batterie de 5000 mAh assure une autonomie remarquable, soutenue par une charge rapide de 33W, ce qui est idéal pour les utilisateurs actifs.

Tout savoir sur le smartphone

Le Xiaomi Redmi 13C : l'équilibre parfait entre performances et prix

Découvrir le Redmi 13C à prix mini

Le Xiaomi Redmi 13C, quant à lui, se présente comme un choix idéal pour ceux qui recherchent un smartphone fiable et abordable. Avec son écran LCD de 6,53 pouces, offrant une résolution de 720 x 1600 pixels, il fournit une qualité d'affichage respectable pour son segment de prix. Animé par un processeur MediaTek Helio G35, ce modèle convient parfaitement pour les tâches quotidiennes telles que la navigation sur internet, les médias sociaux et les appels vidéo.

Le Redmi 13C se distingue également par son système de caméra arrière double, comprenant un capteur principal de 13 mégapixels, capable de capturer des images nettes et détaillées. La batterie de 5000 mAh garantit une utilisation prolongée, ce qui est particulièrement avantageux pour les utilisateurs qui sont souvent en déplacement.

Tout savoir sur le smartphone

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.