Ventes Flash Amazon : les meilleures offres à saisir avant qu’il ne soit trop tard

Amazon lance ses ventes flash de printemps. Pendant six jours, le site e-commerce propose des milliers de produits en promotion avec des pourcentages de réduction qui dépassent souvent les 60%. Retrouvez ici les meilleures offres sur les produits high-tech.

Comme annoncé il y a quelques jours, les ventes flash de printemps d'Amazon ont démarré ce mercredi 20 mars et se poursuivront jusqu'au 25 mars 2024. Pendant presque une semaine, vous aurez l'occasion de réaliser des économies importantes sur une vaste sélection de produits.

Nous avons fait le tour des offres disponibles. Plusieurs produits font l'objet de réductions aussi intéressantes que celles du Black Friday il y a quelques mois. Les produits d'Amazon et de ses filiales sont évidemment à l'honneur : les enceintes Echo, les Fire TV Stick, les équipements de sécurité Blink et Ring, etc. Mais plusieurs autres marques prennent également part à cette grande foire aux promos.

Ce qu'il faut savoir sur les ventes flash de printemps sur Amazon

C'est devenu une tradition. Chaque année au mois de mars, Amazon célèbre l'arrivée des beaux jours du printemps avec une série d'offres promotionnelles. Quelques semaines avant les French Days, les internautes ont droit à une salve de bons plans exclusifs sur Amazon. La catégorie des produits high-tech n'y échappe pas.

Cette année, les Ventes Flash de Printemps sur Amazon se déroulent du mercredi 20 mars à 00h au lundi 25 mars à 23h59. Ce sont donc 6 jours de promotion au cours desquels de nombreux produits profiteront de réductions importantes. Nous avons notamment identifié des offres avec des remises allant jusqu'à 60%.

Amazon promet une deuxième vague de bons plans à partir du 23 mars 2024. Ce sera la dernière ligne droite qui s'étendra du week-end jusqu'à lundi prochain. Nous ne manquerons évidemment pas de vous proposer ici les meilleures offres en temps réel. Cet article sera donc régulièrement mis à jour.

Est-il nécessaire d'être abonné Prime pour profiter des offres ?

La réponse est non. Tout le monde peut profiter des ventes flash Amazon. Contrairement aux offres du Prime Day, il n'est pas nécessaire de disposer d'un abonnement au programme de fidélité d'Amazon. Pour autant, le géant du e-commerce promet une sélection de bon plans exclusifs à ses abonnés. Des promotions dites WOW !

Mais même dans ces cas, vous pourrez toujours profiter des offres sans dépenser le tarif de l'abonnement. Comme nous l'expliquons dans cet article, il suffit de vous inscrire pour profiter des 3o jours d'essai gratuits. Vous aurez par la même occasion accès aux offres exclusives Prime.