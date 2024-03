Bon plan Amazon : l’iPhone 15 Pro Max 512 Go est à prix cassé, vite !

Les Ventes flash de printemps se poursuivent sur Amazon avec toujours plus de bons plans à se mettre sous la dent. Et cette fois-ci, on est tombé sur un gros morceau : l’iPhone 15 Pro Max. Le smartphone le plus cher de la marque à la pomme est en promotion. C’est le moment de craquer !

Profitez du bon plan sur l’iPhone 15 Pro Max

C’est LE téléphone pour ceux qui veulent le meilleur de la technologie actuelle. Si vous aussi vous voulez profitez du meilleur modèle d’iPhone à moindre coût, c’est le moment ! Disponible sur le site officiel d’Apple à 1729 euros, l’iPhone 15 Pro Max, dans sa version 512 Go, est actuellement en vente flash sur Amazon pour seulement 1580 euros. En plus, comme il s’agit d’un produit vendu et expédié par Amazon, vous avez la livraison gratuite.

Pour rappel, cette année, les Ventes Flash de printemps Amazon se déroulent du 20 au 25 mars. Vous n’avez donc que quelques jours pour profiter des meilleures offres promotionnelles du moment. Comme nous avons pu le constater dans notre test de l'iPhone 15 Pro Max, il s’agit d’un modèle à la fois très puissant et polyvalent.

D’un point de vue design, on trouve trois gros changements par rapport à la précédente génération. Le châssis en titane apporte robustesse et légèreté. Le bouton Action personnalisable s’avère très pratique. Et bien sûr, l’arrivée du port USB-C permet notamment la recharge inversée.

Pour l’écran, on retrouve une très grande dalle Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2 796 x 1 290 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Côté performances, on profite de la puce A17 Pro avec CPU 6 cœurs, GPU 6 cœurs et Neural Engine 16 cœurs. Vous n’aurez donc aucun souci pour jouer aux jeux mobiles les plus exigeants. En terme de capteurs, l’iPhone 15 Pro Max est équipé d’un capteur principal 48 mégapixels, d’un ultra grand angle 12 mégapixels, d’un zoom 5x 12 mégapixels, d’un capteur selfie 12 mégapixels et d’une caméra LiDAR pour le calcul des distances en temps réel.

Enfin, L’iPhone 15 Pro Max embarque une batterie de 4441 mAh qui lui permet de tenir entre 2 jours et 2 jours et demi en une seule charge.

À lire également : Découvrez notre sélection complète des meilleurs offres des Ventes Flash de printemps Amazon.