Bon plan : grosse chute de prix sur les Redmi Note 12 et Note 12 Pro

Le Single’s Day est en cours sur AliExpress. Durant cette courte période, la série des Redmi Note 12 est à prix réduit. Vous pouvez ainsi les acheter à partir de 129€ seulement. C’est une belle promotion qui tombe à pic avant les fêtes de fin d’année !

Acheter le Redmi Note 12 à 129 € au lieu de 249,90 €

Acheter le Redmi Note 12 5G à 173,57 € au lieu de 299,90 €

Acheter le Redmi Note 12 Pro à 211,57 € au lieu de 399,90 €

Acheter le Redmi Note 12 Pro Plus à 260,58 € au lieu de 499,90 €

Vous souhaitez acheter un smartphone qui tient la route sans avoir à y laisser un bras ? Sortis cette année, les Xiaomi Redmi Note 12, Note 12 5G, Note 12 Pro et Note 12 Pro Plus sont d’excellentes alternatives. Habituellement en vente à petit prix, ces modèles sont affichés encore moins cher durant le Singles’ Day.

Le Redmi Note 12 4G et 5G dans leur version de 4+128 Go sont respectivement en vente à 249,90 € et 299,90 €. Mais durant le Singles’ Day, avec le code AEFR15 , leur prix chute à seulement 129€ et 173,57 € sur AliExpress. Quant à eux, les Redmi Note 12 Pro, normalement en vente à 399,90 € dans sa version 6+128Go, et le Redmi Note 12 Pro Plus, se retrouvent à 211,57€ et 260,58 € avec le code AEFR30 et AEFR50 (+ le coupon vendeur de 6 €). Et bonne nouvelle : la livraison est gratuite dans un délai de 3 jours.

Quelles sont les différences entre les Redmi Note 12, Remdi Note 12 5G et Redmi Note 12 Pro ?

Les Redmi Note 12 et Note 12 5G sont dotés d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces qui profite d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le premier est équipé d'un processeur Snapdragon 685 et le second d'un SoC Snapdragon 4 Gen 1 plus performant. Coté photo, le Redmi Note 12 est doté d'un triple module photo, à savoir un capteur principal de 50MP, un ultra grand angle de 8 MP et d'un macro de 2 MP. Le Redmi Note 12 5G dispose des mêmes capteurs ultra grand angle et macro mais a un capteur principal de 48 MP. Dans les deux cas, les smartphones ont une caméra frontale de 13MP. Pour le reste, les deux smartphones sont équipés d’une batterie de 5000 mAh compatible avec une recharge rapide 33W.

Le Redmi Note 12 Pro est un smartphone milieu de gamme plus puissant. Il est équipé d’un SoC Dimensity 1080, équivalent à l'Exynos 990 présent dans les Samsung S20, S20+ et S20 Ultra (donc le haut de gamme des smartphones d’il y a 3 ans). Il dispose d'un écran AMOLED Full HD+ 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Pour la partie photo, ce modèle profite également de trois capteurs : un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2MP. À l'avant, on retrouve un capteur de 16 MP pour les selfies.

Tout comme les Xiaomi Redmi Note 12 et Note 12 5G, le Redmi Note 12 Pro dispose d'une batterie de 5000 mAh. Mais cette fois, elle est compatible avec une recharge rapide 120W. Le smartphone peut ainsi se chargement de 0 à 100% en 20 minutes seulement.

Les promotions se poursuivent jusqu'au 18 novembre mais n’attendez pas les ruptures de stock pour en profiter ! Nous avons fait une sélection des meilleurs bons plans du Singles' Day ici.