Xiaomi Redmi Note 12, 12 Pro et Pro+ officiels : les performances augmentent, les prix aussi

Ça y est, les Redmi Note 12 Pro et Pro+ sont lancés en France. Au programme, des performances en hausse, une partie photo améliorée, mais ces améliorations arrivent à un tarif plus élevé.

Au mois d’octobre dernier, Xiaomi lançait en Chine ses nouveaux Redmi Note 12, des smartphones au rapport qualité-prix imbattable. Il aura finalement fallu attendre près de 5 mois pour les voir arriver chez nous. Seuls quatre modèles sont lancés en France, les Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 Pro+. Malheureusement, la fameuse version Discovery Edition avec sa recharge rapide 210 W n’est pour l’instant pas au programme.

Les Redmi Note 12 et 12 5G passent enfin au 120 Hz

Les Redmi Note 12 et 12 5G héritent enfin d'une des caractéristiques phares des modèles les plus onéreux de la série : un écran 120 Hz. Auparavant limitée à 90 Hz, la dalle AMOLED FHD+ de 6,67 devrait permettre aux smartphones de paraître beaucoup plus fluides qu'avant.

En ce qui concerne les performances, le Redmi Note 12 est cette fois-ci équipé d'un processeur Snapdragon 685, tandis que le modèle 12 5G profite d'une puce Snapdragon 4 Gen 1 plus puissante.

Les deux smartphones sont alimentés par une batterie de 5000 mAh, qui devra se contenter de la recharge rapide 33W. Toujours pas d'amélioration sur ce point dans cette tranche de prix.

Côté photo, le Redmi Note 12 profite de 3 caméras, dont une principale de 48 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. La version 12 5G reprend le même schéma, mais remplace le capteur principal par une caméra de 50 MP. La caméra selfie est de 13 MP.

Comme sur les modèles précédents, quelques concessions ont été faites. Les smartphones font l'impasse sur le Wi-Fi 6, et le modèle le moins cher ne sera, comme son nom l'indique, pas compatible avec les réseaux 5G.

Le Redmi Note 12 Pro 5G met le paquet en photo

Sur ses nouveaux smartphones, Xiaomi a fait le choix d’utiliser une puce MediaTek Dimensity 1080, bien plus puissante que le Snapdragon 695 précédent. Les utilisateurs devraient donc constater une grosse différence de performances. Côté écran, moins de changements, on retrouve toujours une dalle FHD+ AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Xiaomi promet la prise en charge du Dolby Vision, un pic de luminosité à 900 nits, et du Gorilla Glass 5 pour protéger le tout.

Le Redmi Note 12 Pro 5G sera alimenté par une batterie de 5000 mAh, qui est compatible avec une recharge rapide 67 W. On ne devrait donc pas remarquer de grands changements au niveau de l’autonomie par rapport à la génération précédente.

C’est surtout sur la partie photo que Xiaomi a décidé de voir plus grand. Le smartphone est désormais équipé d’une caméra principale IMX766 (OIS) de 50 MP, que l’on retrouve dans certains des meilleurs appareils du marché dans ce domaine. Que ce soit le Find X5 Pro, le Honor Magic 4 ou le Huawei Mate 50 Pro, tous utilisent ce même capteur. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP, ainsi que d’un capteur macro anecdotique de 2 MP dont nous ne serions bien passés. La partie selfie est assurée par une caméra de 16 MP.

Enfin, on peut noter que le smartphone ne pèse que 187 grammes pour des dimensions de 162,9 x 76 mm x 7,9 mm. Il est également certifié IP53 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et utilise deux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos ainsi qu’une prise jack 3.5 mm.

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G profite de deux améliorations majeures

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G n’est pas très différents du modèle Pro, mais apporte tout de même deux gros changements. On retrouve toujours la même puce MediaTek Dimensity 1080, l’écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces, les haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, la prise jack et la certification IP53.

Cependant, le Redmi Note 12 Pro+ 5G est cette fois-ci alimenté par une batterie de 5000 mAh, contre 4500 mAh pour le Redmi Note 11 Pro+ 5G précédent. En plus de l’augmentation de la capacité, la recharge s’annonce également ultrarapide avec une puissance maximale de 120 W. Cela vous permettra de le recharger entièrement en seulement 19 minutes.

Côté photo, Xiaomi voit également un peu plus grand. Le Redmi Note 12 Pro+ 5G a droit à une caméra principale de 200 MP un peu plus petite que celle que l’on retrouve sur le Xiaomi 12T Pro haut de gamme de l’année dernière. Il est toujours accompagné des autres capteurs ultra grand-angle de 8 MP, macro de 2 MP et selfie de 16 MP. Notons également que si les dimensions générales sont les mêmes que le modèle Pro, l’épaisseur passe cette fois-ci à 8,98 mm.

Prix et disponibilité

Avec toutes ces améliorations et la hausse des prix sur les Xiaomi 13 et 13 Pro, il fallait aussi s’attendre à ce que les tarifs des modèles de milieu de gamme partent à la hausse :