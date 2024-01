AliExpress casse le prix des smartphones Xiaomi pour la nouvelle année !

Célébrez la nouvelle année avec AliExpress et ses offres exceptionnelles ! Du 8 au 13 janvier, découvrez des remises incroyables sur une sélection de produits. Aujourd'hui, focus sur deux smartphones Xiaomi à ne pas manquer : le Redmi Note 12S et le Redmi Note 12 Pro Plus, disponibles à prix réduits.

Qui dit nouvelle année, dit nouvelles bonnes affaires chez AliExpress ! En effet, pour célébrer l'hiver, l'enseigne propose des réductions impressionnantes sur une vaste gamme de produits du 8 janvier au 13 janvier à 8h59.

Parmi les offres les plus attractives, les smartphones Xiaomi se distinguent par leur qualité et leur prix abordable. C'est l'occasion idéale pour s'équiper d'un nouveau téléphone sans se ruiner.

Le Xiaomi Redmi Note 12S : un smartphone performant à petit prix

Pendant encore quelques jours, AliExpress vous propose ainsi le Xiaomi Redmi Note 12S à seulement 144,70€ ! Une aubaine pour un smartphone au rapport qualité prix déjà exceptionnel.

Le Xiaomi Redmi Note 12S se présente comme une option idéale pour ceux qui cherchent un smartphone performant à budget limité. Doté d'un processeur puissant, il garantit une expérience fluide, que ce soit pour les applications quotidiennes ou les jeux. Son écran de grande taille offre une qualité d'affichage remarquable, avec des couleurs vives et un contraste équilibré. De plus, sa batterie longue durée assure une autonomie rassurante pour une utilisation tout au long de la journée.

Ce modèle se distingue également par son appareil photo de qualité supérieure, permettant de capturer des images et des vidéos nettes et détaillées. Son design élégant et sa construction solide en font un choix esthétique et durable. En outre, le Xiaomi Redmi Note 12S dispose de fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale et le capteur d'empreintes digitales, offrant sécurité et commodité.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : l'excellence de Xiaomi à portée de main

Vous en voulez encore plus ? Craquez pour le Xiaomi Redmi Note 12 Pro disponible chez AliExpress pour seulement 270,60€ !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus représente le summum de la technologie Xiaomi. Avec son processeur encore plus performant, il offre une expérience utilisateur exceptionnelle, supportant sans effort les tâches les plus exigeantes. L'écran, plus grand et de meilleure qualité, procure une immersion totale, idéale pour les passionnés de multimédia. Sa capacité de stockage généreuse permet de conserver un grand nombre de fichiers et applications sans se soucier de l'espace disponible.

En matière de photographie, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus excelle avec un ensemble de capteurs photos avancés, offrant une polyvalence incroyable pour tous les types de prises de vue. Sa batterie, plus performante, assure une autonomie prolongée, même lors de l'utilisation intensive. De plus, ce modèle intègre les dernières innovations en matière de sécurité et de connectivité, rendant l'expérience encore plus complète.

Les offres d'AliExpress sur les Xiaomi Redmi Note 12S et Redmi Note 12 Pro Plus sont des occasions à ne pas manquer pour débuter l'année avec un nouveau smartphone de haute qualité à un prix avantageux. Que vous recherchiez performance, qualité d'affichage, excellence en photographie ou simplement un excellent rapport qualité-prix, ces deux modèles répondront à vos attentes. Profitez de ces promotions limitées pour vous offrir le meilleur de la technologie Xiaomi !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.