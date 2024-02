299 €, c’est le prix du smartphone Xiaomi 13 Lite 5G chez Boulanger

Envie de vous acheter un smartphone 5G à moins de 300 euros ? Boulanger vous donne la possibilité d'acquérir le Xiaomi 13 Lite à exactement 299 euros grâce à une réduction de 40%.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les soldes d'hiver Boulanger continuent avec cette nouvelle offre promotionnelle en provenance du site e-commerce français. À quelques jours de la fin de l'événement commercial, Boulanger effectue une remise de 40% sur l'achat du Xiaomi 13 Lite. Disponible dans un coloris noir, le smartphone compatible avec la 5G passe ainsi de 499 euros à 299 euros. Pour information, seul le retrait en magasin Boulanger permet de ne pas payer de frais de port supplémentaires.

Commercialisé il y a moins d'an en même temps que le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro, le 13 Lite dispose d'un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1800 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. On retrouve aussi le processeur Snapdragon 7 Gen 1, une mémoire vive de 8 Go de RAM, 128 Go de stockage en USF 2.2, une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide filaire 67W et le système d'exploitation MIUI 14 basé sur Android 12.

De son côté, l'APN est constitué d'un triple capteur arrière de 50 + 8 + 2 MP et d'un double capteur frontal de 32 + 8 MP. Pour en finir avec les points forts du Xiaomi 13 Lite, la connectivité se compose d'une double SIM, du NFC, du Bluetooth 5.2, du GPS, de l'USB Type-C et du Wi-fi 6.