HONOR Magic V2 : les précommandes du smartphone pliant le plus fin au monde sont ouvertes

HONOR révolutionne le marché en croissance du smartphone à écran pliable avec son Magic V2, l’appareil le plus fin du monde sur ce segment. Mieux encore, le mobile ne fait pas de concessions sur les autres caractéristiques, et une offre de précommande alléchante est prévue par le fabricant.

Innovant et incorporant des technologies dernier cri, le HONOR Magic V2 a pour ambition de démocratiser les smartphones pliants auprès du grand public. La marque a réussi à améliorer la conception pour rendre son terminal encore plus confortable à utiliser au quotidien.

Grâce à son design novateur, le HONOR Magic V2 propose l’expérience d’un smartphone qu’on range facilement dans une poche ou dans un sac, mais qui peut se déplier pour offrir une grande surface d’affichage au format tablette. Le fabricant mise aussi sur la durabilité : la charnière en titane résiste à jusqu’à 400 000 pliages. Avec ce nouvel appareil, HONOR se positionne clairement comme l’un des fers de lance des smartphones pliants.

Le smartphone pliant le plus fin et le plus léger

L’un des principaux défauts attribués aux smartphones pliants est leur encombrement. Souvent lourds et épais, ils ne sont pas aisés à manipuler, surtout à une main, ni même à transporter. L’expérience en devient alors désagréable pour les utilisateurs. Les ingénieurs de HONOR se sont attaqués à cette problématique afin de faire du Magic V2 un appareil plaisant à manier tout au long de la journée et pour tous les usages.

Le HONOR Magic V2 est en effet le smartphone à écran pliable le plus fin du monde. Replié, il présente une épaisseur inférieure de moins de 10 mm. Le mobile déplié, celle-ci tombe à seulement 4,7 mm, l’équivalent de deux pièces d’un euro empilées. HONOR réalise également un tour de force en parvenant à développer le smartphone dépliable en format tablette le plus léger de l’industrie. Le Magic V2 pèse 231 grammes, soit à peu près autant que les smartphones haut de gamme au design standard.

L’une des raisons de cette prouesse de conception est une nouvelle technologie de double batterie silicium-carbone au format carte de crédit, qui joue beaucoup dans le poids et l’épaisseur réduits du smartphone. Cette batterie n’en est pas moins efficace, bien au contraire. D’une capacité généreuse de 5 000 mAh, elle assure une très bonne autonomie. HONOR annonce par exemple plus de 14 heures d’endurance de lecture vidéo sur le grand écran. Un chargeur rapide 66 W est fourni pour gagner de longues heures d’autonomie en quelques minutes de recharge.

Aucune concession sur l’affichage, les performances et la photo

Les deux écrans OLED du HONOR Magic V2 sont entourés de bordures très fines, avec un rapport châssis-écran de plus de 90 % dans les deux cas. Un tel design favorise l’immersion, notamment dans les contenus vidéo et pour les jeux. L’écran externe mesure 6,43 pouces et l’écran intérieur 7,92 pouces. Ils prennent tous deux en charge le standard HDR pour des couleurs plus vives et un contraste plus marqué, 1,07 milliard de couleurs et une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz.

HONOR est réputé pour l’intégration de technologies permettant de limiter la fatigue oculaire sur ses produits premium et le Magic V2 ne fait pas exception. Il jouit de la technologie de gradation PWM 3840 Hz pour une réduction des effets de scintillement et d’une fonction d’affichage circadien pour adapter son affichage à la luminosité ambiante.

Les performances sont confiées à un SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, gravé en 4 nm. Cette puce garantit une navigation extrêmement fluide, d’excellents résultats en jeu et une consommation énergétique maitrisée. Elle est associée à un composant réseau complémentaire, le HONOR C1 RF, chargé d’assurer une connectivité de haute qualité. Le constructeur n’a pas fait dans l’économie pour la mémoire puisque nous avons accès à 16 Go de RAM et à 512 Go d’espace de stockage.

La photographie n’est pas en reste. Le HONOR Magic V2 intègre un capteur grand-angle 50 MP, un capteur ultra grand-angle 50 MP et un téléobjectif de 20 MP. Toutes ces optiques sont appuyées par la technologie de stabilisation OIS et la fonctionnalité de motion capture AI. Grâce à cette configuration, les utilisateurs peuvent capturer une scène sur le vif et produire des clichés détaillés. Le zoom numérique jusqu’à 40x permet d’opter pour des plans serrés et se rapprocher d’éléments éloignés.

Chaque écran dispose d’un capteur frontal de 16 MP logé dans un discret poinçon pour les selfies, la reconnaissance faciale et les appels vidéo. Le smartphone est en mesure de filmer en qualité 4K.

Une enceinte Marshall offerte pour toute précommande

En précommandant le HONOR Magic V2 sur le site officiel HiHonor, vous obtenez plusieurs avantages. Tout d’abord, vous bénéficiez d’une remise immédiate de 600 euros, faisant chuter le prix du smartphone à 1 399,90 euros au lieu de 1 999,90 euros. Vous pouvez aussi opter pour le coloris violet exclusif, seul le modèle noir étant commercialisé chez les revendeurs tiers.

Par ailleurs, une enceinte Marshall Stanmore III, d’une valeur de 399 euros, est offerte avec le mobile. Vous profitez également d’un service de protection contre les dommages à l'écran offert pendant six mois. L’offre est disponible jusqu’au 25 février 2024.

Depuis la boutique HiHonor, vous pouvez en outre utiliser les codes promo suivants, valables jusqu'au 29 février 2024 et non cumulables :

A95ACPS pour 5 % de remise sur tous les produits du site

pour 5 % de remise sur tous les produits du site ACPSPHONE7 pour 7 % de remise sur tous les smartphones du site

pour 7 % de remise sur tous les smartphones du site AM6LC50 pour 50€ de remise sur le HONOR Magic6 Lite 5G, en plus de 50€ de réduction soit à 299,90€ au lieu de 399,90€ + écouteurs sans fil HONOR Choice Earbuds X5 offerts

Grâce à ces promotions, vous avez l’opportunité de vous équiper du smartphone pliant le plus innovant du marché et d’accessoires de l’écosystème HONOR à moindre coût.

