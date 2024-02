Xiaomi 12T : Orange casse le prix du smartphone pour les soldes

En vue de la fin des soldes d'hiver 2024, Orange vous permet de vous procurer un smartphone Xiaomi sous les 250 euros. Pendant quelques jours encore, l'opérateur vous donne la possibilité d'avoir le Xiaomi 12T à exactement 249 euros.

Pour les soldes d'hiver 2024, jusqu'au mardi 6 février prochain inclus, Orange a pris la décision de casser le prix du Xiaomi 12T. Proposé dans un coloris bleu, le smartphone de la marque asiatique est vendu par l'opérateur au tarif de 249 euros au lieu de 649 euros. Cela correspond à une remise immédiate de 400 euros de la part d'Orange.

Présenté en même temps que le Xiaomi 12T Pro, le Xiaomi 12T est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels. Les futurs propriétaires du téléphone retrouveront un processeur MediaTek Dimensity 8100-ultra, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go et une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 120W. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation MIUI 13 basé sur Android 12.

Pour l'APN, un triple capteur principal de 108 MP + 8 MP + 2 MP et un capteur frontal de 20 MP sont de la partie. Quant à la connectivité, celle-ci est composée d'un port USB Type C, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, du NFC et du Wi-Fi 6 (2.4GHz/5GHz). Pour terminer, le Xiaomi 12T est livré avec un chargeur, un câble USB-C et un outil d’éjection de la carte SIM.