HONOR propose des offres imbattables pour le Black Friday, jusqu’à 50% de remise !

HONOR frappe très fort avec de nombreuses offres très intéressantes sur ses smartphones, tablettes, PC portable et montre connectée.

HONOR propose des réductions de prix jusqu'à -50 % sur ses produits phares à l'occasion du Black Friday. En plus de ces baisses de prix, vous pouvez encore réduire la facture grâce à l'application de deux codes promo sur le site officiel HiHonor :

A95ACPS : 5 % de remise sur tous les produits du site

: 5 % de remise sur tous les produits du site ACPSPHONE7: 7 % de remise sur tous les smartphones du site

Ces deux codes promo sont valables jusqu’au 30 novembre 2023.

Les HONOR 90 et 90 Lite en vedette

Des smartphones abordables et pas chers, telle est la promesse des HONOR 90 et 90 Lite, qui se sont imposés comme des références du rapport qualité-prix dans leur gamme respective. Déjà vendus à un tarif intéressant en temps normal, ces deux smartphones font l’objet d’une très belle promotion à l’occasion du Black Friday.

Habituellement affiché à 599,90 euros, le HONOR 90 passe à seulement 399,90 euros, soit une remise immédiate de 200 euros.

Pour rappel, le HONOR 90 est un flagship killer doté d’une fiche technique impressionnante. Nous pouvons notamment citer son magnifique écran AMOLED de 6,7 pouces à 3 840 Hz de PWM, son capteur photo principal de 200 MP, son imposante batterie de 5 000 mAh ou encore sa généreuse configuration mémoire, composée de 12 Go de RAM et de 512 Go d’espace de stockage.

De son côté, le HONOR 90 Lite voit son tarif chuter de 299,90 euros à 199,90 euros, soit une remise immédiate de 100 euros.

Le HONOR 90 Lite se distingue par une dalle de 6,7 pouces, un appareil photo de 100 MP, ainsi que ses 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Comme son aîné le HONOR 90, il est compatible avec les réseaux mobiles 5G.

Tablette et laptop à petits prix

La tablette HONOR Pad X9 est un appareil très performant pensé pour offrir une expérience de divertissement (streaming vidéo, gaming…) premium. Pour ce faire, elle compte sur un écran FullView de 11,5 pouces avec définition 2K et fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La partie audio est confiée à six haut-parleurs surround pour renforcer l’immersion dans les contenus. Fine et légère, la tablette profite d'un corps en métal des plus élégants et des plus agréables à prendre en main.

La HONOR Pad X9 est en promotion à 189,90 euros pour le Black Friday, au lieu de 249,90 euros.

Besoin d’un nouveau PC portable capable d’assumer aussi bien le multimédia que les taches de productivité ? Alors ne passez pas à côté du HONOR MagicBook X 16, livré sous Windows 11. Son châssis en aluminium lui donne une allure de produit haut de gamme et flatte l’œil. Fin et léger, il est facilement transportable au quotidien pour les cours ou le travail. Son grand écran Full View au format 16:10 est idéal pour le divertissement et la bureautique. Il est propulsé par un processeur i5-12450H, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, lui assurant des performances de haut vol.

Le HONOR MagicBook X 16 est disponible à 649,90 euros en cette période promotionnelle, contre 899,90 euros en temps normal.

Nous vous proposons ici un récapitulatif des meilleures offres HONOR pour ce Black Friday :

Chaque jour, HONOR dévoile de nouvelles surprises sur son site.

