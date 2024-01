HONOR Magic6 Lite 5G : une expérience premium à petit prix

HONOR lance son tout nouveau Magic6 Lite 5G, un smartphone aux caractéristiques premium, mais vendu à un prix contenu. Il se distingue notamment par une autonomie exceptionnelle et son écran de très grande qualité et résistance pour sa gamme. L’appareil fait l’objet d’une offre de précommande particulièrement alléchante.

L’année commence sur les chapeaux de roue avec la sortie du HONOR Magic6 Lite 5G. Ce smartphone misant sur un rapport qualité-prix déjà très agressif est disponible à un tarif encore plus intéressant et avec un accessoire offert durant la période de précommande. Nous vous en disons plus à ce sujet en fin d’article, nous vous proposons entre-temps de découvrir les qualités de ce mobile performant et équilibré.

Une autonomie colossale

Épargnez-vous la crainte de voir votre batterie lâcher avant la fin de la journée ou de vérifier régulièrement si vous devez recharger votre smartphone. HONOR a intégré une batterie d’une capacité de 5 300 mAh dans son Magic6 Lite 5G, de quoi aisément tenir toute une journée d’usage intensif. La batterie du terminal offre même une autonomie jusqu’à deux jours, certifiée Gold par les experts en mesures de DXOMARK.

Que vous soyez joueur, accro des réseaux sociaux, ou que vous écoutiez de la musique toute la journée, le HONOR Magic6 Lite 5G ne vous laissera pas tomber. Grâce à cette nouvelle batterie, comptez 20 heures de streaming audio sur YouTube Music, 20 heures d’Instagram, 19 heures de TikTok, 17 heures de YouTube ou encore 11 heures de PUBG Mobile.

Votre smartphone reste ainsi disponible à tout moment de la journée pour vos différents besoins, une caractéristique importante pour votre sérénité au quotidien. Encore mieux, l’accumulateur du HONOR Magic6 Lite 5G s’illustre également par sa longévité. Même après 1 000 cycles de charge et de décharge, la capacité de la batterie demeure supérieure à 80 %. Vous pourrez donc profiter de votre appareil de longues années dans de bonnes conditions.

Un écran résistant et qui prend soin de vos yeux

Le HONOR Magic6 Lite 5G est équipé d’un grand écran avec définition 1,5K, supérieure au traditionnel 1080p que l’on retrouve sur tous les milieux de gamme et certains haut de gamme. Cela résulte en une excellente densité de 429 pixels par pouce, soit une qualité d’affichage inédite pour un mobile commercialisé à un prix aussi peu élevé. Pour une meilleure fluidité, les utilisateurs bénéficient en outre d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

La technologie AMOLED assure à l’écran des contrastes incomparables à ce que peut délivrer le LCD, ainsi que des noirs profonds. La luminosité jusqu’à 1 200 nits offre un important confort de visionnage, alors que la prise en charge de 1,07 milliard de couleurs garantit une fidélité colorimétrique lors de l’affichage des contenus. La dalle du smartphone couvre d’ailleurs 100 % de l’espace DCI-P3, standard utilisé par l’industrie du cinéma numérique.

HONOR a aussi travaillé pour rendre l’écran du Magic6 Lite 5G confortable pour les yeux sur une longue durée. Quatre technologies complémentaires participent à prendre soin de vos yeux :

La gradation par modulation de largeur d'impulsion haute fréquence : le dimming PWM élevé (1 920 Hz) de l’écran du HONOR Magic6 Lite 5G permet de limiter les effets de scintillement. Les utilisateurs sensibles à ce phénomène peuvent être victimes de mal de tête ou de fatigue s’ils utilisent un smartphone dont la gradation PWM est trop faible.

L’affichage circadien : le smartphone s’adapte en fonction du moment de la journée pour respecter le rythme circadien du corps humain. Il filtre la lumière bleue et favorise la sécrétion naturelle de mélatonine pour améliorer la qualité du sommeil de l'utilisateur la nuit.

Le Dynamic Dimming : cette fonction va simuler la lumière naturelle pour soulager la fatigue oculaire.

La réduction de la lumière bleue : l’écran du HONOR Magic6 Lite 5G n’émet qu’une faible quantité de lumière bleue, qui peut être nocive pour la santé et la forme des utilisateurs.

Grâce à ses efforts en matière de confort d’affichage, le HONOR Magic6 Lite 5G est certifié TÜV Rheinland. Toujours pour prendre soin de vos yeux, le smartphone propose trois modes d’affichage, Confort des yeux, eBook et Sombre, pour personnaliser votre expérience.

Pour les plus maladroits d’entre vous, sachez que le HONOR Magic6 Lite 5G est doté d’un écran ultrarésistant. Il est certifié cinq étoiles par l’institut suisse SGS pour sa résistance aux chutes d’une hauteur de 1m50, sur 10 angles et à 360°.

L’offre de précommande

Le HONOR Magic6 Lite 5G se décline en trois coloris : Midnight Black (noir), Emerald Green (vert) et Sunrise Orange (orange). Ce dernier est exclusif à la boutique officielle HiHonor. Comme son prédécesseur, le smartphone se distingue par un design soigné, avec de fines bordures autour de l’écran, une caméra frontale logée dans un poinçon axial dans l’écran, et un bloc photo circulaire du plus bel effet au dos.

Avec ses 256 Go d’espace de stockage, vous ne manquerez pas de place pour conserver en local toutes vos applications, photos et vidéos, ainsi que vos documents importants. Ce montant de mémoire interne est généreux pour un smartphone aussi peu cher, certains modèles proposant moins pour un prix deux fois plus élevé. Un nouvel argument en faveur du HONOR Magic6 Lite 5G, qui se présente déjà comme un champion du rapport qualité-prix pour cette année 2024.

