Plus d'un an après sa sortie en France, le Galaxy S23 fait l'objet d'une superbe offre promotionnelle chez Orange. Pendant une durée limitée, le smartphone Samsung peut vous revenir à moins de 380 euros grâce à une remise immédiate, une offre de remboursement et un bonus de reprise.

Le prédécesseur du Galaxy S24 est à l'honneur sur la boutique en ligne Orange. Jusqu'au mercredi 6 mars 2024, le Samsung Galaxy S23 disponible dans sa version 128 Go et en deux coloris au choix passe de 749 euros à 599 euros grâce à une remise immédiate de 150 euros.

En plus de cette remise immédiate, le smartphone est éligible à une offre de remboursement de 100 euros de la part de Samsung (voir conditions) et à un bonus de reprise de 120 euros à valoir sur un ancien mobile. Le bonus de reprise est possible si le mode Click & Collect en boutique Orange est choisi. Au total, le S23 de la gamme Galaxy revient donc à 379 euros seulement.

Présenté en même temps que le Galaxy S23+, le Galaxy S23 de Samsung est équipé d'un écran de 6,1 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Le smartphone lié au deal Orange est doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, du processeur Snapdragon 8 Gen 2 et d'une batterie de 3900 mAh compatible avec la charge rapide. Le tout fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 13. De son côté, la partie photo/vidéo se compose d'un triple capteur de 50 + 12 + 10 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir davantage sur le smartphone, voici notre prise en main du Samsung Galaxy S23 et notre article dédié au test du Galaxy S23.