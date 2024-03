Bonne nouvelle pour celles et ceux qui recherchent le Pixel 8 en promotion ! Sur le site Orange, l'excellent smartphone Google fait l'objet d'une réduction globale de 270 euros.

Après la Google Pixel Watch 2 (4G) en promotion, un autre produit high-tech de la gamme Pixel est aussi proposé à prix réduit sur le site de la boutique en ligne Orange. En effet, le smartphone Google Pixel 8 disponible dans un coloris noir est au prix de revient de 529 euros au lieu de 799 euros.

Les 270 euros de réduction valables jusqu'au 6 mars 2024 se font par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 150 euros et par un bonus de reprise 120 euros à valoir sur un ancien mobile. De même que le bon plan sur le Samsung Galaxy 23, le bonus de reprise est possible si le mode Click & Collect en boutique Orange est choisi.

Dévoilé à l'automne 2023 par Google, le Pixel 8 est équipé d'un écran OLED de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une luminosité maximale de 2000 nits. Le smartphone lié au deal d'Orange est également doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, du processeur Google Tensor G3 avec coprocesseur de sécurité Titan M2, du système d'exploitation Android 14 et d'une batterie de 4585 mAh avec charge rapide.

Du côté de la partie photo/vidéo, on retrouve une caméra large de 50 MP, une caméra ultra-large de 12 MP et une caméra frontale de 10,5 MP. Le Google Pixel 8 dispose enfin du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du NFC, d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran, du Face ID, ainsi que de sept ans de mises à jour du système d'exploitation et de sécurité.