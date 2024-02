Orange fait parler de lui grâce à son opération “Cinq jours 5G”. L'opérateur propose en effet des smartphones compatibles avec la 5G et à prix cassés. Au sein de cette sélection, on peut notamment retrouver l'iPhone 15 d'Apple, le Galaxy S24 de Samsung ou bien encore le Pixel 7a de Google.

Moins de deux semaines après la fin des soldes d'hiver 2024, la boutique en ligne d'Orange a décidé de mettre en avant des smartphones 5G à des prix très attractifs. Les offres promotionnelles que vous allez voir ci-dessous s'inscrivent dans le cadre des “Cinq jours 5G”, dont l'opération prend fin le mercredi 21 février 2024.

iPhone 15, Galaxy S24, Pixel 7a,… craquez sur ces smartphones 5G à prix cassés

Commençons notre sélection de smartphones 5G à prix cassés chez Orange avec le Pixel 7a qui devient très abordable en termes de prix. Grâce à une remise immédiate de 50 euros et à un bonus de reprise de 150 euros, le smartphone de Google peut être obtenu à exactement 229 euros. L'offre est valable seulement sur le coloris noir du téléphone de la firme de Mountain View.

Pour 20 euros supplémentaires, vous pouvez vous offrir le Honor 90 à 249 euros. Le prix indiqué inclut une remise immédiate de 100 euros et un bonus de reprise de 150 euros. Seul le coloris noir du smartphone est éligible au bonus de reprise.

Pour le même tarif, vous avez aussi le Xiaomi 13T. Le smartphone de la marque chinoise disponible en noir passe en effet de 649 euros à 249 euros. Les 400 euros de réduction sont obtenus grâce à une remise immédiate de 200 euros et à un bonus de reprise de 200 euros.

L'avant-dernier smartphone 5G en promotion lié à notre sélection concerne le Galaxy S24. Avec une remise immédiate de 160 euros, un bonus de reprise de 200 euros et une offre de remboursement de 100 euros, le smartphone incluant 256 Go de stockage est au prix de revient de 499 euros. Et en cadeau, Samsung offre une montre connectée Watch 6.

Enfin, l'iPhone 15 d'Apple peut être obtenu à 749 euros au lieu de 869 euros. Le tarif réduit se fait grâce à une remise immédiate de 50 euros et à un bonus de reprise de 70 euros. Le prix de l'appareil peut évoluer en fonction de l'espace de stockage souhaité.