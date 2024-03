L'un des derniers smartphones Samsung fait l'objet d'une belle offre promotionnelle chez Amazon. En ce moment, le Galaxy A15 voit son tarif diminuer de plus de 20% par rapport à son prix conseillé.

Depuis le début de l'année 2024, Samsung a sorti plusieurs modèles de smartphones de la gamme Galaxy. On peut notamment citer les Galaxy A35 et A55, mais également le Galaxy A15. Disponible dans sa version 4G et son coloris bleu minuit, le smartphone Samsung est proposé par Amazon au prix de 170,99 euros au lieu de 219 euros. Cela correspond à une remise immédiate de 22% de la part du site e-commerce. À titre d'information, le téléphone est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Considéré comme un smartphone d'entrée de gamme, le Samsung Galaxy A15 est doté d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels et une résolution à 399 ppp. Le smartphone est aussi équipé d'un processeur Helio G99 Octo-Core cadencé à 2.2 GHz, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 25W, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go (extensible par micro SDXC jusqu'à 1 To).

L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation Android 14 avec une surcouche Samsung One UI Core 6.0. De son côté, l'APN se compose d'un triple capteur arrière de 50 MP (f/1.8) + 5 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 2 MP (macro, f/2.4) et d'un capteur frontal de 13 MP (f2.0). Enfin, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le NFC, l'USB-C, la reconnaissance faciale, la prise jack 3.5 mm et le capteur d'empreinte digitale sur la tranche sont de la partie.