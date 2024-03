Bon plan Samsung Galaxy S24 Plus : avec ce code promo, il passe à prix cassé !

À l’occasion de son anniversaire, AliExpress brade le prix de nombreux produits high-tech. Le Samsung Galaxy S24 Plus passe ainsi à 875 € au lieu de 1169 €. Une belle offre à ne pas manquer !

Sorti il y a quelques semaines seulement, le Samsung Galaxy S24 Plus se retrouve déjà en promotion sur AliExpress. Normalement en vente à 1169 € dans sa version en 256 Go, le smartphone passe à 875,54 € grâce au code AAFR80 qui vous donne 80 € de réduction immédiate dans le panier dès 499 € d’achat. Les offres de l’anniversaire d’AliExpress sont disponibles du 18 au 27 mars inclus. Mais les stocks fondent comme neige au soleil, donc profitez-en dès à présent pour ne pas passer à côté de belle opportunité.

Le Samsung Galaxy S24+ est un smartphone puissant haut de gamme. Il est doté du SoC maison Exynos 2400 couplé à 12 Go De RAM. Pour la dalle, on retrouve un écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces qui profite d’une résolution QHD+ (3120 x 1440 pixels), d’une luminosité de 2600 nits et d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz.

Coté photo, le smartphone dispose d’un triple capteur arrière, à savoir une caméra principale de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP offrant un zoom optique 3X. Le capteur selfie est un ultra grand angle f/2,2 de 12 MP. Enfin, pour l’autonomie, le Samsung Galaxy S24+ est équipé d’une batterie de 4900 mAh, compatible avec une charge rapide 45 Watts.

