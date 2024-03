Les Galaxy A35 et A55 sont disponibles en France, avec des atouts hérités des S24

Ça y est, les Galaxy A35 et A55 sont enfin disponibles en précommande, après des semaines de fuite incessantes. Les deux smartphones milieu de gamme n’ont désormais plus rien à cacher. C’est également l’occasion de confirmer leur prix : il faudra compter respectivement 379 euros et 449 euros pour se les procurer.

Si vous n’avez pas encore craqué pour le Galaxy A55 et A35, qui ont été mis en vente avant l’heure la semaine dernière, vous profiterez peut-être de l’ouverture officielle des précommandes. En effet, après avoir fuité de tous les côtés, ne laissant plus vraiment de surprise pour la sortie, les nouveaux milieu de gamme de Samsung sont désormais disponibles à l’achat. Et réussissent même l’exploit de nous apprendre encore quelques détails à leur sujet.

En effet, les deux smartphones nous font l’agréable surprise d’être équipés de la protection Gorilla Glass Victus+. Il s’agit d’une belle montée en grade par rapport à la génération précédente, qui se contentait d’un verre Gorilla Class 5. Plus besoin de se ruiner donc pour profiter d’une protection optimale, ce qui est une excellente nouvelle pour les plus petits portefeuilles qui se tourneront vers cette gamme de smartphones.

Les Galaxy A55 et a35 sont enfin disponibles en précommande

Du reste, les informations que nous avions obtenues sur les deux smartphones se sont avérées exactes. Sous le capot, il faudra compter sur un processeur Exynos toujours non spécifié, même si les rumeurs indiquent un Exynos 1380 pour le Galaxy A35 et un Exynos 1480 pour le Galaxy A55. Du côté de l’écran, nous aurons doit à du Super AMOLED de 6,6 pouces en FHD+ et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Voici les prix de vente des Galaxy A55 et Galaxy A35 :