Guide d’achat des meilleurs smartphones chinois en 2020

Les constructeurs de smartphones chinois parviennent sans mal à s’imposer sur le marché grâce à des produits à l’excellent rapport qualité-prix. Huawei, OnePlus, Xiaomi et les autres ont réussi à bouleverser l’industrie et à convaincre peu à peu les consommateurs. Au point que certains marques sont devenues des références en 2020. Parce qu’il peut être difficile de s’y retrouver lisez notre guide d’achat des meilleurs smartphones chinois offrant tous le meilleur rapport qualité-prix du moment.

Les constructeurs chinois se sont imposés sans problème dans le paysage du smartphone. En confectionnant des smartphones Android pas chers, ils sont parvenus à répondre à une demande que la majorité des autres constructeurs n’écoutaient pas : proposer des smartphones excellents le moins cher possible. Aujourd’hui on peut considérer que nombre de ces modèles font partie des meilleurs smartphones sous Android, voici les meilleurs smartphones chinois du moment !

Et pour notre plus grand bonheur, ils sont de plus en plus disponibles en Europe. Xiaomi a fait une arrivée fracassante en France. De grandes enseignes comme Cdiscount et Amazon proposent également l’intégralité de ces smartphones. Si vous souhaitez passer par d’autres vendeurs, nous vous conseillons de consulter également nos conseils pour importer des smartphones chinois l’esprit tranquille.

Honor 9X

le Honor 9X est équipé d’un écran de 6,6 pouces (résolution 2340 x 1080 pixels), du processeur HISILICON KIRIN 710F 4 x Cortex A73 2.2 GHz + 4 x Cortex A53 1.7 GHz et du système d’exploitation Android 9.0 Pie. Il dispose de 128 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’à 512 Go), de 4 Go de mémoire RAM, d’une batterie de 4000 mAh, d’une triple caméra de 48 MP + 8 MP + 2 MP et d’une caméra frontale de 48 MP.

Enfin, le téléphone est fourni avec un chargeur-secteur USB, un câble USB Type C, un kit mains-libres, un guide d’utilisation et une coque.

Huawei P30 Lite

Le P30 Lite est le petit frère du P30 et propose une fiche technique revue légèrement à la baisse. Il reste cependant un excellent smartphone avec notamment un appareil photo principal avec triple capteurs développé en partenariat avec Leica. Sa fiche technique détaillée :

Processeur : Kirin 710 Octo-Core (cadencé à 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz)

: Kirin 710 Octo-Core (cadencé à 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz) Système : Android 9.0 Pie avec EMUI 9.0.1

: Android 9.0 Pie avec EMUI 9.0.1 Ecran : 6.15″, résolution Full HD+ 1080 x 2312 pixels

: 6.15″, résolution Full HD+ 1080 x 2312 pixels RAM : 4 Go

: 4 Go APN : Triple caméra 48MP f/1.8 + 8MP f/2.4 + 2MP f/2.4, caméra avant 24 MP f/2.0

: Triple caméra 48MP f/1.8 + 8MP f/2.4 + 2MP f/2.4, caméra avant 24 MP f/2.0 Stockage : 128 Go (extensible à 512 Go via carte microSDXC)

: 128 Go (extensible à 512 Go via carte microSDXC) Connectivité : BT 4.2, GPS, GLONASS, Wi-Fi ac/a/b/g/n, USB Type C, lecteur d'empreintes digitales, NFC, reconnaissance faciale

: BT 4.2, GPS, GLONASS, Wi-Fi ac/a/b/g/n, USB Type C, lecteur d'empreintes digitales, NFC, reconnaissance faciale Batterie de 3340 mAh

Dimensions : 152.9 x 72.7 x 7.4 mm pour 159 g

Huawei P30 / P30 Pro

Les Huawei P30 et P30 Pro sont les meilleurs smartphones du moment chez Huawei. Le P30 dispose d’une caméra arrière avec triple capteur 40 mp, 16 mp et 8mp ainsi qu’une caméra avant de 32mp. Avec cette nouvelle génération de mobiles de la gamme P, Huawei met clairement le paquet sur la photo. D’ailleurs, le P30 Pro est le meilleur photophone selon DxOMark avec une note générale de 112 (119 en photo et 97 en vidéo). Il détrône en la matière son prédécesseur, le P20 Pro. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test du Huawei P30 Pro, qui nous a vraiment bluffé.

Même si le P30 est dépourvu du capteur ToF, il reste tout de même un excellent photophone. Avec une batterie de 3 650 mAh, il assure une autonomie très correcte. Le P30 Pro propose lui une batterie de 4200 mAh ce qui d’après Huawei lui confère une autonomie de plus de deux jours. Les deux smartphones intègre le Soc Kirin 980, 6 Go de RAM pour la version standard contre 8 Go pour la version Pro.

Huawei Mate 20/ Mate 20 Pro

Grâce à son SoC Kirin 980, un processeur gravé en 7nm, le Mate 20 s’impose comme l’un des plus puissants smartphones de l’année. Le flagship parvient aussi à de véritables prouesses dans le domaine de la photographie, grâce à son triple capteur photo arrière.

Encore plus haut de gamme et innovant, le Mate 20 Pro détient (après le P30 Pro) le titre de plus puissant appareil de l’année. La phablette brille aussi grâce à son capteur d'empreintes digitales sous l’écran, sa reconnaissance faciale 3D et son immense écran borderless AMOLED.

Huawei Mate 20 Lite

La déclinaison Lite du Huawei Mate 20 n’est sans aucun doute pas aussi sexy ni aussi puissante que la variante Pro ou que le modèle standard. Grâce à son Kirin 710, le smartphone chinois profite de performances honnêtes, d’un design moderne avec capteur d'empreintes digitales sur la facearrière. Excellent milieu de gamme, le Mate 20 Lite n’a pas non plus à rougir dans le domaine de la photographie.

OnePlus 7T Pro

Si vous êtes à la recherche du meilleur de ce qu’il se fait à l’heure actuelle chez OnePlus, le 7T Pro est le smartphone le plus haut de gamme de la firme et donc logiquement celui que nous vous recommandons. Ce dernier arbore un superbe écran incurvé de 6.67 pouces avec définition QHD+ (3120 x 1440 pixels) compatible HDR 10+. L’écran du OnePlus 7T Pro s’impose une fois encore comme une référence en la matière. Il tient aisément la comparaison avec l’iPhone 11 Pro Max d’Apple ou le Galaxy Note 10+ de Samsung.

Coté hardware, le smartphone peut se targuer de proposer l’un des plus puissant processeur du moment, à savoir le Qaulcomm Snapdragon 855+, épaulé par 8 Go de mémoire RAM et pas moins de 256 Go de mémoire de stockage interne. Coté autonomie, le OnePlus 7T Pro est très endurant, notamment grâce à sa batterie d’une capacité de 4085 mAh. Couplée à la technologie de charge rapide Warp Charge 30T, assurant un gain de 1 à 70% en 30 minutes et de 1 à 100% en 60 minutes, il est très rapide à recharger.

Coté audio, le smartphone propose deux haut-parleurs stéréo disposés comme sur le 7T. Le module photo est composé de trois capteurs qui se répartissent de la sorte : un capteur grand-angle, un téléobjectif 3x et un capteur ultra grand-angle (117°). Le capteur frontal se situe dans un module rétractable.

OnePlus 7T

Variante légèrement amélioré du OnePlus 7, le OnePlus 7T voit quelques différences par rapport au OnePlus 7T Pro. La capacité de la mémoire de stockage interne est revue à la baisse : 128 Go contre 256 Go. On retrouve le même processeur à savoir le Snapdragon 855+ ainsi que 8 Go de mémoire RAM.

L’écran est identique, un poil plus petit puisqu’il est de 6.55 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz contre 6.67 pouces pour le OnePlus 7T Pro. La batterie de 3800 mAh est compatible recharge ultra-rapide Warp charge 30. Le tout tourne sous Andoid Q 10 avec l’interface Oxygen OS.

Realme 5 Pro

Le Realme 5 Pro est équipé d’un SoC Snapdragon 712 milieu de gamme épaulé par 4 ou 8 Go de mémoire vive avec une capacité de stockage allant jusqu’à 256 Go. Son écran IPS LCD est d’une diagonale de 6,3 pouces en définition Full HD+. Le Realme 5 Pro dispose d’un port USB-C et embarque un quadruple capteur dont un module Sony IMX586 de 48 mégapixels.

Les trois autres capteurs sont des modules de 8 mégapixels (ultra grand-angle) et de 2 MP + 2 MP (profondeur + macro). A l’avant, on retrouve un capteur de 16 MP pour les selfies. Cerise sur le gâteau, le Realme 5 Pro propose une prise Jack, un port micro SD, mais aussi une charge rapide VOOC 3.0.

Xiaomi Mi 9

Comme ses prédécesseurs, le Xiaomi Mi 9 propose des performances proches du haut de gamme mais à un prix bien inférieur par rapport à la concurrence. dalle AMOLED de 6,39 pouces de définition 1080 x 2280 pixels, ratio 19:9 avec protection renforcée Gorilla Glass 6, Snapdragon 855, La mémoire interne est de 128 ou 256 Go de stockage selon les versions tout comme la mémoire RAM qui se décline sous trois variantes : 6/8/12 GB LPDDR4X.

La batterie 3 300 mAh, compatible avec la charge sans-fil Turbo Power à 20 W qui assure une recharge complète en un temps record de 1h45 mais également la recharge rapide filaire en 27 W qui permet une recharge complète de 0 à 100 % en une heure seulement. Un smartphone avec une fiche technique vraiment attractive au vu du tarif. Une excellente alternative pour quiconque souhaite s’offrir un smartphone disposant des derniers composants et nouvelles fonctionnalités sans se ruiner, autour de 450 €.

Xiaomi Mi Note 10

Le Xiaomi Redmi Note 10 arbore un écran incurvé AMOLED de 6,47 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau. Comme sur les derniers smartphones haut de gamme, on retrouve sous l’écran un lecteur d'empreintes digitales. Sur la face arrière, les cinq capteurs photo sont alignés à la verticale.

Le Le quintuple appareil photo du Mi Note 10 est composé d’un module principal ISOCELL Bright HMX conçu par Samsung de 108 Mpx, d’un téléobjectif 12 MP, d’un téléobjectif 8 MP, d’un ultra grand angle 20 MP et d’un mode macro 2 MP. Grâce au capteur 108 Mpx, les photos sont d’une définition de 27 millions de pixels mais chaque pixel est 4 fois plus grand, ce qui permet d’avoir des niveaux de détails impressionnants.

Coté hardware, le Xiaomi Mi Note 10 est animé par le processeur milieu de gamme Qualcomm Snapdragon 730G, couplé par 6 ou 8 Go de RAM. Son autonomie devrait être excellente puisque le smartphone embarque une batterie d’une capacité de 5260 mAh compatible avec la charge rapide 30W.

Xiaomi Mi 9T Pro

Le Xiaomi Mi 9T Pro est équipé d’un écran AMOLED et un SoC Snapdragon 855. Le processeur est accompagné de 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Les trois capteurs se détaillent comme suit : un module principal de 48 mégapixels (f/1,75), un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels d’ouverture f/2,4 et un téléobjectif de 8 mégapixels (f/2,4). La batterie est d’une capacité de 4000 mAh et elle est compatible avec la recharge rapide jusqu’à 27W.

Xiaomi Mi Mix 3

Suivre l’évolution du Xiaomi Mi Mix 3 est toujours un plaisir : le Mi Mix 3 passe au borderless sur les trois côtés pour laisser place à un magnifique smartphone écran sans encoche. Ses capteurs photos, déjà plutôt bons sur le 2S sont désormais logés dans un tiroir à actionnement mécanique. Une nouvelle astuce maligne pour une marque dont on en attendait pas moins.

Particulièrement complet, grâce à l’ajout de la recharge sans fil QI et de la comptabilité avec toutes les fréquences 4G, le smartphone déçoit par la disparition de la prise jack. Vendu à un prix de départ de 419€, le Xiaomi Mi Mix 3 s’impose comme un excellent appareil haut de gamme.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Le SoC Helio G90T permet au Redmi Note 8 Pro de proposer un capteur photo de 64 MP fourni par Samsung. C’est officiellement le premier smartphone à embarquer ce capteur photo. Ce dernier est accompagné de trois autres capteurs : un module ultra-grand-angle de 8MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un capteur macro de 2 MP. Pour le reste, le smartphone est équipé d’un écran LCD FHD+ de 6,53 pouces qui occupe 91,4% de la façade. De ce côté là, la filiation avec les précédents modèles de la gamme sonne comme une évidence.

La caméra selfie de 20 MP est logée dans une encoche sous la forme d’une goutte d’eau. Le SoC est épaulé par 6/8 Go de RAM et 64/128 Go de stockage interne extensible jusqu’à 256 Go supplémentaires. Sa batterie de 4500 mAh est compatible avec la recharge rapide QuickCharge 4+ et livré avec un charger 18 W. Pas de capteur d'empreintes digitales sous l’écran, il est situé à l’arrière, milieu de gamme oblige.Découvre

Xiaomi Redmi Note 8T

Le Xiaomi Redmi Note 8T, arbore un écran 6.3″ à résolution Full HD+ de 1080 x 2340 pixels avec une batterie de 4000 mAh, lui assurant une autonomie longue durée. Coté hardware, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 665 Octo-Core cadencé à 2.0 GHz couplé à 4 Go de RAM. Enfin, coté photo, le Redmi Note 8 est équipé d’une caméra à quatre capteurs 48+8+2+2 MP qui vous permet de prendre des photos de haute résolution. Proposé sous la barre des 200 euros, il s’agit tout simplement du smartphone proposant le meilleur rapport qualité prix du moment.

Xiaomi Mi A3

Le Mi A3 est équipé d’un SoC Snapdragon 665 couplé à 4 Go de mémoire vive avec deux options de stockage : 64 et 128 Go extensibles grâce à la présence d’un port microSD. L’autonomie est l’un des grands atouts du Xiaomi Mi A3 qui est équipé d’une grosse batterie de 4030 mAh. Le smartphone offre une charge rapide jusqu’à 18W via USB Type-C. Pour la partie photo, il est équipé d’un triple capteur avec un objectif principal de 48MP, un objectif ultra grand-angle de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

Xiaomi Redmi Go

Pour moins de 100 €, vous avez un appareil qui inclut les principales fonctionnalités que l’on retrouve sur la plupart des smartphones. Ce dernier arbore un écran LCD 5 pouces au format 16:9 de définition HD. La partie hardware est assurée par un processeur Qualcomm Snapdragon 425 couplé avec 1 Go de mémoire RAM. Le Redmi Go tourne sous Android Go, une version allégée du système de Google, dédié pour les smartphones entrée de gamme.

