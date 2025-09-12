iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max : où précommander les smartphones Apple au meilleur prix ?

Chaque année, la keynote Apple de septembre est très attendue puisque c’est à cette occasion que la marque californienne dévoile sa nouvelle gamme d’iPhone. Alors quelles sont les nouveautés présentes sur les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max ? Où les précommander au prix le plus bas ? On vous dit tout.

Qu’on soit fan de la marque à la pomme ou non, tout le monde entend parler à chaque rentrée scolaire de la fameuse keynote d’Apple pendant laquelle sont présentés les derniers iPhone.

Cette année est marquée par l’arrivée d’un tout nouveau modèle, l’iPhone Air qui remplace l’ancien iPhone 16 Plus. Pour autant, cette nouvelle série d'iPhone comprend toujours le traditionnel iPhone 17 mais aussi les versions plus haut de gamme, en l'occurrence l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.

Et pour la première fois depuis 5 ans, Apple va enfin faire évoluer le design iconique de ses téléphones. Et c’est surtout sur la face arrière des versions Pro que vous allez voir une différence notable. En effet, en lieu et place du module photo carré qui occupait le coin haut gauche des précédents iPhone, on trouve un module rectangulaire qui occupe toute la largeur du smartphone. Si c’est le changement le plus visible, c’est loin d’être le seul. On vous en dit plus dans la suite de l’article.

Où précommander l’iPhone 17 moins cher ?

Excellente nouvelle, le prix de base de l’iPhone 17 n'augmente pas alors que le stockage de base est lui doublé. Vous avez donc un iPhone 17 256 Go à 969 euros alors que l'iPhone 16 128 Go était au même prix. Vous pourrez le recevoir à partir du 19 septembre 2025, le jour officiel de sa sortie.

iPhone 17 :

256 Go : 969 euros

: 969 euros 512 Go : 1 219 euros

Où précommander les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max moins chers ?

L'iPhone 17 Pro est disponible à partir de 1 329 €, soit 100 euros plus cher que l'iPhone 16 Pro à son lancement. Mais il y a une très bonne raison derrière cette hausse prix puisque le stockage de base est doublé en passant de 128 Go à 256 Go. C’est donc un mal pour un bien en quelque sorte.

L'iPhone 17 Pro Max est lui proposé au même prix de lancement que son prédécesseur, soit à partir de 1 479 €.

iPhone 17 Pro :

256 Go : 1 329 euros

: 1 329 euros 512 Go : 1 579 euros

: 1 579 euros 1 To : 1 829 euros

iPhone 17 Pro Max :

256 Go : 1 479 euros

: 1 479 euros 512 Go : 1 729 euros

: 1 729 euros 1 To : 1 979 euros

: 1 979 euros 2 To : 2479 euros

Quelles sont les offres de précommande sur les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max ?

Quelles sont les caractéristiques du nouvel iPhone 17 ?

Contrairement aux modèles Pro, l’iPhone 17 “classique” reprend le design de l’iPhone 16. Vous aurez au niveau des coloris le choix entre lavande, sauge, bleu brume, blanc et noir.

En revanche, de gros changements ont eu lieu pour l’écran puisqu’il est plus grand en passant à 6,3 pouces alors que l’iPhone 16 avait une taille de 6,1 pouces. Et il sera aussi bien plus fluide puisqu’il profite enfin de ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 Hz de 120 Hz. L’écran est aussi plus solide grâce à la protection Ceramic Shield 2 qui est 3 fois plus résistante aux rayures.

Niveau performance, l’iPhone 17 est équipé cette année de la puce A19 associée à 8 Go de mémoire vive. Gravée en 3 nm, cette nouvelle puce est à la fois plus puissante que la génération précédente mais aussi nettement moins énergivore ce qui améliore nettement l’autonomie de cette nouvelle génération avec 8 heures d’autonomie supplémentaire. L'autonomie totale est donc de 30 heures sur l'iPhone 17.

Pour la partie photo, on retrouve à l’arrière, le classique module avec deux capteurs qui comprend le capteur principal grand angle de 48 MP capable de se transformer en ultra grand-angle 48 MP. On profite également d'un téléobjectif x2 de 12 MP. Mais c’est sur la face avant qu’on trouve la nouveauté photo cette année puisque le capteur selfie passe de 12 MP à 18 MP pour des photos et des vidéos de bien meilleure qualité.

Quelles sont les caractéristiques des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max ?

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max profitent d’un tout nouveau design. Il était temps puisque les iPhone avaient gardé le même look depuis l’iPhone 12 ! C’est sur la face arrière que vous verrez le plus gros changement avec la présence d’une grande barre rectangulaire avec des coins arrondis qui accueille le nouveau module photo. Les coloris proposés pour les deux modèles Pro sont : bleu intense, orange cosmique et argent.

Les deux modèles embarquent la nouvelle puce Apple A19 Pro associée à 12 Go de mémoire vive. Gravée en 3 nm, la puce A19 Pro permet de grandes économies d’énergie et améliore donc l’autonomie des deux modèles. Et pour pouvoir garder une puissance constante, même sur une utilisation intense et prolongée, Apple a intégré un système de refroidissement très efficace par chambre à vapeur.

En ce qui concerne les écrans, on retrouve les excellentes dalles OLED de 6,3 pouces et 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 120 Hz jusqu'à 1 Hz. Ils sont protégés par la technologie Ceramic Shield 2 alors que la face arrière est protégée par Ceramic Shield.

Pour la partie photo, les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max sont équipés d’un capteur grand angle 48 MP et d'un capteur ultra grand-angle de 48 MP qui sert aussi de capteur macro. Mais l’innovation vient du capteur téléobjectif de 48 MP qui offre un zoom optique x8 alors qu’il n’était que de x5 sur la génération précédente.

Enfin pour l'autonomie, l’iPhone 17 Pro peut être utilisé jusqu'à 31 heures, soit 4 heures de plus que l'iPhone 16 Pro. L'iPhone 17 Pro Max atteint lui une autonomie record de 37 heures !