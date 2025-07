Précommande Galaxy Z Fold 7 au meilleur prix : découvrez où l’acheter moins cher

Le nouveau Galaxy Z Fold 7, annoncé ce 9 juillet lors du Samsung Galaxy Unpacked, est désormais disponible en précommande. À mi chemin entre le smartphone et la tablette, ce modèle haut de gamme est proposé à partir de 2 099 € mais vous pouvez déjà le trouver moins cher. Voici où précommander le Samsung Galaxy Z Fold 7 au meilleur prix.

Samsung a annoncé la sortie de ses nouveaux appareils lors du Galaxy Unpacked qui s’est tenu ce 9 juillet 2025. Le Galaxy Z Fold 7 vient agrandir la famille des smartphones du géant coréen. Ce digne successeur du déjà excellent Samsung Galaxy Z Fold 6 reste dans la lignée des Z Fold en apportant des améliorations notables.

Ce nouveau modèle est disponible en gris, bleu nuit, rose, noir et blanc. Pour le stockage, vous avez la possibilité de choisir entre 256 Go, 512 Go et 1 To.

Samsung Galaxy Z Fold 7 : où précommander le smartphone au meilleur prix ?

La sortie du nouveau Galaxy Z Fold 7 a été annoncée lors du Galaxy Unpacked de Samsung qui a eu lieu le 9 juillet 2025. À mi-chemin entre une tablette et un smartphone pliant, ce nouveau venu sortira officiellement le 24 juillet.

Il existe en trois versions, à savoir :

256 Go : 2 099 €

: 2 099 € 512 Go : 2 219 €

: 2 219 € 1 To : 2 519 €

Mais il est déjà possible de les trouver à des prix réduits. Chez Samsung et ses partenaires, toutes les versions bénéficient de plusieurs offres cumulables. La première d’entre elles vous permet de doubler gratuitement votre stockage.

Ainsi, la version 512 Go est au prix de la 256 Go et la version 1 To est au prix de la 512 Go. Boulanger va même plus loin et propose le code promo FOLD7 qui vous offre 200 euros de réduction supplémentaire. Enfin, vous pouvez aussi avoir 150 euros de bonus reprise. Ainsi chaque modèle voit son prix baisser considérablement :

256 Go : 1799,99 € au lieu de 2 099 € avec le code promo FOLD7 + 150 € de bonus reprise

512 Go : 1799,99 € au lieu de 2 219 € avec le code promo FOLD7 + 150 € de bonus reprise

avec le code promo FOLD7 + 150 € de bonus reprise 1 To : 2219,99 € au lieu de 2 519 € avec le code promo FOLD7 + 150 € de bonus reprise

Et ce n’est pas fini ! En plus de ces baisses de prix, vous avez la chance d’avoir gratuitement une Watch 8 Classic Noir offerte d’une valeur de 529,99 €. Le produit s'ajoute automatiquement au panier quand vous le validez.

Acheter le Samsung Galaxy Z Fold 7 sur Boulanger

Acheter le Samsung Galaxy Z Fold 7 sur Samsung Shop

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold 7 ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 avait un objectif : devenir le smartphone pliant le plus fin et le plus léger au monde. On a donc un smartphone avec une épaisseur de 8,9 mm plié et de 4,2 mm déplié, pour un poids de 216 g.

Lorsqu’il est déplié, il profite d’un écran plus grand Dynamic AMOLED 2X qui affiche un belle diagonale de 8 pouces (contre 7,6 pouces pour la génération précédente). Son taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz est idéal pour regarder des films, séries mais aussi pour jouer en bénéficiant d’une agréable fluidité. Avec une luminosité maximale de 2600 nits, vous pouvez profiter de votre smartphone à l’extérieur sans perdre en visibilité, même en plein soleil. L’écran externe est lui aussi plus grand et plus agréable à utiliser au quotidien puisqu’il passe à 6,5 pouces au lieu de 6,3 pouces pour le Z Fold 6.

Sous le capot, on retrouve sans surprise la puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm couplée à 12 Go de RAM. C’est donc un smartphone performant et peu énergivore. D’ailleurs, avec sa batterie d’une capacité de 4400 mAh compatible avec la recharge rapide à 25W, vous pouvez profiter d’une excellente autonomie jusqu’à 23 heures de lecture vidéo.

Côté photo, le Samsung Galaxy Z Fold 7 est toujours équipé de trois capteurs. Mais son capteur principal passe à 200 MP, le même que celui présent sur le S25 Ultra, alors que le Z Fold 6 devait se contenter d’un capteur 50 MP. Pour le reste, on retrouve un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP offrant un zoom optique 3X.

