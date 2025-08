Galaxy A17 moins cher : où acheter le smartphone Samsung au meilleur prix ?

Samsung vient d’agrandir la famille des smartphones Galaxy A. Après les Galaxy A15 et A16 en 2024, voici le A17 qui vient déjà leur succéder. Dans la suite de cet article, on vous dit tout sur ce modèle mais aussi et surtout où l'acheter au meilleur prix.

Alors que l'on attendait une sortie du Galaxy A17 pour le 1er septembre 2025 dans l'Hexagone, le tout nouveau smartphone Samsung de la gamme Galaxy A est déjà en vente sur le marché français.

Où acheter le Samsung Galaxy A17 au meilleur prix ?

Depuis ce mardi 5 août, le Samsung Galaxy A17 proposé dans son modèle 5G est vendu au prix de 229,99 euros chez Boulanger et au tarif de 232 euros sur le site Darty.

À l'heure où l'on rédige les lignes de cet article, la livraison du nouveau smartphone de la marque coréenne se fera à partir du 8 août chez Boulanger et dès le 13 août chez Darty. Vous avez trois coloris au choix : le noir, le bleu et le gris.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY A17 5G (BOULANGER)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY A17 5G (DARTY)

Quelles sont les caractéristiques du Galaxy A17 de Samsung ?

Successeur du Galaxy A16, le Samsung Galaxy A17 est considéré comme un smartphone ayant un bon rapport qualité/prix. Il possède un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, une densité de 385 ppp, un taux de rafraîchissement à 90 Hz et un verre Corning Gorilla Glass Victus.

Le Galaxy A17 de la firme asiatique est également doté d'un processeur Exynos 1330, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 2 To via une carte microSD non fournie). L'ensemble est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et fonctionne sous le système d'exploitation Android 15 associé à une surcouche One UI 7.

La partie photo/vidéo est assurée par la présence d'un triple capteur principal de 50 MP (grand-angle, f/1.8) + 5 MP (ultra grand-angle, f/2.2) + 2 MP (macro, f/2.4) et d'un capteur frontal de 13 MP (grand-angle, f/2.0) pour la prise de selfies. Quant à la connectivité, on peut trouver la technologie sans fil Bluetooth 5.3, un port USB Type-C, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et le GPS.