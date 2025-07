Précommande Galaxy Z Flip 7 et Z Flip 7 FE au meilleur prix : voici où les acheter moins cher

Samsung a annoncé la sortie du nouveau Galaxy Z Flip 7 et du Z Flip 7 FE à l’occasion du Galaxy Unpacked de ce 9 juillet 2025. Ils seront disponibles à partir du 25 juillet mais vous pouvez d’ores et déjà les précommander. Affiché à partir de 1199 € pour le Z Flip 7 et 999 € pour le Z Flip 7 FE, vous pouvez les avoir à prix réduit durant la période de lancement. Découvrez où précommander le Samsung Galaxy Z Flip 7 et le Z Flip 7 FE au meilleur prix.

La famille des smartphones pliants de Samsung s’agrandit avec la sortie du nouveau Galaxy Z Flip 7 et du Z Flip 7 FE. Pour cette nouvelle génération, Samsung a revu sa copie pour apporter de solides améliorations.

Dévoilés ce 9 juillet 2025 lors de l’évènement annuel du géant coréen, ces smartphones très attendus sont désormais disponibles en précommande sur les différents canaux de vente habituels. Ils sortiront officiellement le 25 juillet mais vous pouvez les précommander dès à présent pour profiter des différentes offres et les avoir ainsi moins chers. Voici où vous pouvez les trouver au meilleur prix.

Samsung Galaxy Z Flip 7 et Z Flip 7 FE pas chers : où précommander les smartphones au meilleur prix ?

Comme chaque année, Samsung a profité de son événement Galaxy Unpacked pour annoncer la sortie prochaine de ses nouveaux smartphones. Le Samsung Galaxy Z Flip 7 et Z Flip 7 FE rejoignent ainsi la grande famille des smartphones pliables.

Le Z Flip 7 est disponible en trois coloris différents (bleu/noir/gris) et en deux versions :

256 Go : 1 199 €

: 1 199 € 512 Go : 1 319 €

Le Z Flip 7 FE est lui aussi disponible en deux coloris (noir/gris) et en deux versions :

128 Go : 999 €

: 999 € 256 Go : 1 059 €

Samsung Galaxy Z Flip 7 et Z Flip 7 FE : voici les offres de lancement

Comme souvent, les smartphones Samsung bénéficient de très belles offres promotionnelles cumulables au moment de leur lancement.

Ainsi, Samsung et ses partenaires proposent l'offrent deux fois plus de stockage pour le même prix. Ainsi, la version 256 Go est au prix de la 128 Go pour le Z Flip 7 FE et la version 512 Go est au prix de la 256 Go pour le Z Flip 7.

Ensuite, Boulanger va plus loin en proposant le code promo FLIP7 qui vous donne droit à 100 euros de réduction supplémentaire sur le Z Flip 7. Le Z Flip 7 FE bénéficie lui d’une baisse de prix de 200 euros pour les étudiants. Enfin, vous pouvez aussi avoir 100 euros de bonus reprise. Ainsi chaque modèle voit son prix baisser considérablement.

Pour le Z Flip 7 :

256 Go : 999,99 € au lieu de 1 199 € avec le code promo FLIP7 + 100 € de bonus reprise

512 Go : 999,99 € au lieu de 1 319 € avec le code promo FLIP7 + 100 € de bonus reprise

Pour le Z Flip 7 FE :

128 Go : 899,99 € au lieu de 999 € (100 € de bonus rachat)

256 Go : 899,99 € au lieu de 1 059 € (100 € de bonus rachat)

Quelles sont les caractéristiques des Samsung Galaxy Z Flip 7 et Z Flip 7 FE ?

Les nouveaux Samsung Galaxy Z Flip 7 et Z Flip 7 FE apportent des améliorations de taille sur de nombreux points avec l’arrivée d’écrans plus grands et de nouveaux processeurs.

Sous le capot du Z Flip 7, on retrouve un processeur Exynos 2500 et 12 Go de RAM. Le Z Flip 7 FE est lui un peu moins puissant puisqu’il embarque la puce Exynos 2400 que l’on trouvait sur les es Galaxy S24 et S24+.

Les deux modèles sont équipés d’un écran principal Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces (contre 6,7 pouces sur le Z Flip 6). La dalle, protégée par un verre Gorilla Gass Victus 2, profite d’une résolution Full HD+, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une luminosité maximum de 2600 nits. À l’extérieur, on trouve un écran 4,4 pouces (contre 3,4 pouces sur le Z Flip 6) LTPO Super AMOLED également protégé par un verre Gorilla Gass Victus 2.

Coté autonomie, la batterie du Z Flip 7 dispose d’une capacité améliorée de 4300 mAh. Cela vous permet donc d’avoir une utilisation de plus de 20 heures en lecture vidéo. Pour le 7 Flip 7 FE, il faudra se contenter de 4000 mAh, la même capacité que sur le Z Flip 6.

Pour les photos, le Samsung Galaxy Z Flip 7 retrouve le même module qui a fait le succès du Z Flip 6, à savoir un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP à l’arrière ainsi qu’une caméra selfie de 10 MP à l’avant.

Enfin, ces nouvelles versions sont bien sûr conçues pour faire tourner Galaxy AI, la solution d’intelligence artificielle de Samsung. Vous profitez ainsi des fonctionnalités avancées comme la traduction instantanée d'applications tierces, de notes vocales, de pages web mais aussi la rédaction générative, la suggestion des messages et bien d’autres.

