Samsung Galaxy S25 Edge moins cher : voici où acheter le smartphone au meilleur prix

Cela fait plusieurs mois que Samsung nous parle de son nouveau smartphone de la série des Galaxy S25. Avec le Galaxy S25 Edge, le géant coréen avait pour ambition de créer le smartphone haut de gamme le plus fin possible. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est réussi ! On vous dit tout sur ce nouveau modèle et surtout où le précommander au prix le plus bas.

Depuis janvier et la sortie des S25, S25+ et S25 Ultra, nous savions que la gamme allait encore s’agrandir avec le S25 Edge. Samsung l’avait même montré en mars lors du salon MWC à Barcelone. Et c’est aujourd’hui que la marque coréenne vient de le présenter officiellement et de lancer en même temps les précommandes.

Ce tout nouveau smartphone se place dans la gamme entre les S25/S25+ et le S25 Ultra. Sa principale particularité est d’être extrêmement fin avec seulement 5,8 mm d’épaisseur et très léger avec un poids plume de 163 grammes.

Le Galaxy S25 Edge est disponible en deux configurations. La version 256 Go est au prix de lancement de 1252,05 euros et la version 512 Go est disponible au prix de vente conseillé de 1372,05 euros. Vous avez par ailleurs le choix entre trois coloris : Argent Titane, Bleu Clair Titane et Noir Absolu Titane. En le précommandant maintenant, votre smartphone sera expédié le 26 mai 2025.

Où précommander le Samsung Galaxy S25 Edge au meilleur prix ?

Samsung Galaxy S25 Edge 512 Go 1249€ Voir 1252€ Voir 1252€ Voir 1371.99€ Voir Samsung Galaxy S25 Edge 256 Go 1249€ Voir 1249€ Voir 1251.99€ Voir 1252€ Voir

Pour trouver le Galaxy S25 Edge le moins cher, il faudra vous rendre sur le site de Boulanger. Le site français cumule plusieurs offres très intéressantes qui font littéralement fondre le prix de ce smartphone de plus de 300 euros ! Pour un smartphone en précommande, c’est juste incroyable.

En effet, la première offre de Boulanger est de proposer le modèle 512 Go pour le même prix que la version 256 Go. Vous doublez donc gratuitement votre espace de stockage. Le S25 Edge 512 Go est donc affiché en ce moment pour 1251,99 euros au lieu de 1371,99 euros. Mais ce n’est pas tout puisque vous obtenez 100 euros de remise avec le code promo 100S25E dans votre panier. Vous pouvez aussi bénéficier de 100 euros de remise immédiate supplémentaire si vous faites partie du programme de fidélité Boulanger. Et si vous ne l’êtes pas encore, cela se fait très rapidement en seulement quelques clics. Enfin, vous avez 100 euros de bonus rachat en revendant votre ancien smartphone sur le site de Boulanger.

En cumulant toutes ces offres, le S25 Edge 512 Go passe à seulement 951,99 euros au lieu de 1371,99 euros. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, cette offre est disponible sur tous les coloris du S25 Edge.

Acheter le Samsung Galaxy S25 Edge 512 Go au meilleur prix chez Boulanger

Vous trouverez aussi des offres promotionnelles de lancement très intéressantes sur le site officiel de Samsung. Comme souvent, le constructeur coréen propose de nombreuses réductions pour l’achat d’un nouveau smartphone. Pour le S25 Edge, voici la liste des offres :

Deux fois plus de stockage pour le même prix, soit 120 euros de remise immédiate sur tous les modèles 512 Go

sur tous les modèles 512 Go 5% de remise en payant avec Samsung Pay

3 mois d’assurance Samsung Care+ offerts

Gemini Advanded + 2 To de stockage Cloud offerts pendant 6 mois

30% de remise sur les accessoires officiels

20% de remise sur tous les produits de la gamme Samsung Galaxy

Profiter des offres sur le Galaxy S25 Edge sur le site officiel de Samsung

Les caractéristiques du Samsung Galaxy S25 Edge

La caractéristique principale de ce Galaxy S25 Edge est évidemment sa finesse puisque c’est tout simplement le smartphone le plus fin jamais créé par Samsung. Pour rappel, le S25 Ultra a une épaisseur de 8,2 mm alors que le S25 Edge ne fait que 5,8 mm d’épaisseur. La différence est donc plus que notable.

Et bien évidemment, qui dit smartphone fin dit aussi smartphone léger. En comparaison, le S25 Ultra pèse 218 grammes alors que le S25 Edge pèse seulement 163 grammes. Pour le reste du design, on reste sur des matériaux haut de gamme avec un cadre en titane et une protection d’écran Gorilla Glass Ceramic 2.

Sous le capot, on a le plaisir de retrouver la même puce que sur les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, en l'occurrence la surpuissante Snapdragon 8 Elite gravée en 3 nm. Le S25 Edge profite également de 12 Go de RAM pour assurer des performances équivalentes aux autres modèles de la gamme. Vous pourrez donc profiter des mêmes capacités en terme d’intelligence artificielle avec l’accès à toutes les fonctionnalités de Galaxy AI : Circle to Search, Gemini et Gemini Live, Now Bar, Now Brief, Meilleure Pose, Gomme Audio, Suggestion de retouche…

Pour l’écran, le Galaxy S25 Edge reprend celui du S25+, à savoir une dalle Dynamic AMOLED 2X LTPO de 6,7 pouces. En ce qui concerne la partie photo, on retrouve l’impressionnant capteur principal du S25 Ultra, le grand-angle de 200 MP, associé à l’ultra grand angle de 12 MP des S25 et S25+. Enfin, la caméra frontale reprend le capteur 12 MP présent sur toute la gamme.

C’est au niveau de la taille de la batterie qu’il faudra faire la plus grosse concession. Finesse extrême oblige, la capacité a été réduite à 3900 mAh. Samsung promet tout de même une journée entière d’utilisation sans avoir besoin de recharger. D’ailleurs, le constructeur coréen a tenu à garder une recharge rapide 25W et une recharge sans fil 15W.

Enfin, comme tous les smartphones Samsung de la gamme S25, le S25 Edge profite de 7 ans de mises à jour Android et de sécurité.