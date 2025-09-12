Apple vient tout juste d’annoncer la sortie de ses nouveaux smartphones. La grosse nouveauté de cette année est l’iPhone Air. Ce premier modèle d’iPhone ultra-fin ne manque pas d’atout puisqu’il associe un grand écran et une puissance digne des modèles Pro. Dans ce guide, on vous explique où le précommander au meilleur prix.

Cliquez ici pour acheter l'iPhone Air sur Boulanger

Cliquez ici pour acheter l'iPhone Air sur la Fnac

Apple vient d’annoncer la sortie de ses nouveaux produits lors de sa keynote de rentrée qui s’est tenue ce mardi 9 septembre 2025. La grosse annonce attendue par les plus gros fans de la marque à la pomme n’est ni plus ni moins qu’un tout nouveau modèle d’iPhone, l’iPhone Air. Cette appellation « Air », déjà présente dans la gamme MacBook, le différencie des autres modèles par son extrême finesse.

Cette année, la mode est à la finesse puisqu’après la sortie du Samsung S25 Edge, c’est au tour d’Apple de sortir un iPhone aminci, l’iPhone Air qui propose une épaisseur de seulement 5,6 mm (contre 5,8 mm pour le S25 Edge). Et ce n’est pas le seul atout de ce nouvel iPhone puisqu’il dispose également d’un grand écran et d’une puce ultra performante qu’on retrouve également chez les versions Pro.

Où précommander l’iPhone Air au meilleur prix ?

L’iPhone Air vient remplacer l’iPhone 16 Plus dans la gamme de smartphone d’Apple. Si l’iPhone Air apporte de nombreuses nouveautés comme son extrême finesse, il reprend plus ou moins la même gamme tarifaire que l’iPhone 16 Plus avec un prix de base à partir de 1229 euros pour la version 256 Go alors que l'iPhone 16 Plus 256 Go était à 1249 euros. C’est donc une excellente nouvelle si vous comptiez craquer pour l’iPhone Air. Comme les autres nouveaux modèles d’iPhone, l’iPhone Air sera disponible à partir du 19 septembre 2025.

iPhone Air :

256 Go : 1229 euros

: 1229 euros 512 Go : 1 479 euros

: 1 479 euros 1 To : 1 729 euros

Quelles sont les offres de précommande sur l'iPhone Air ?

3 jours après la keynote de la rentrée d'Apple, l'iPhone Air est désormais disponible en précommande. En attendant leur sortie officielle le 19 septembre, vous pouvez d'ores et déjà profiter des offres de lancement sur le nouveau smartphone ultra-fin. Du 12 au 14 septembre, Boulanger propose un bonus rachat de 100 € cumulable avec la valeur de votre ancien smartphone. Vous profitez aussi de 3 mois d’AppleCare+ offerts dans votre cagnotte. Mais attention, cette offre n’est valable que pour les 1000 premières commandes. Ne tardez donc pas pour en profiter !

Cliquez ici pour acheter l'iPhone Air sur Boulanger

Cliquez ici pour acheter l'iPhone Air sur la Fnac

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone Air ?

L’iPhone Air est de loin le modèle le plus innovant cette année et même depuis de nombreuses années. Sa caractéristique principale est bien sûr son épaisseur de seulement 5,6 mm. C’est tout simplement impressionnant quand on sait qu’un iPhone 16 classique a une épaisseur de 7,8 mm. Mais ce n’est pas la seule nouveauté de ce modèle, loin de là.

D’un point de vue design, l’iPhone Air est complètement différent avec au dos une barre horizontale où l’on retrouve son unique capteur photo. Ce parti pris ne sera pas sans rappeler le look des derniers Google Pixel. Il se différencie des autres iPhone avec son cadre en titane et ses bords effet miroir. Les coloris disponibles sont au nombre de 4 avec bleu ciel, or clair, blanc nuage et noir sidéral.

Du côté de l’écran, on profite d’une grande dalle OLED de 6,5 pouces avec la technologie ProMotion qui offre un taux de rafraichissement adaptatif entre 1 et 120 Hz. L'écran est par ailleurs plus solide grâce à Ceramic Shield 2. Et pour les performances, on a la belle surprise de profiter de la puce A19 Pro présente aussi chez l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. Seule différence, la puce de l’iPhone Air possède un cœur graphique en moins que les versions Pro. Par contre, on appréciera de retrouver 12 Go de RAM pour profiter au mieux des performances de la puce.

Pour la partie photo, on devra se contenter d’un seul capteur à l’arrière : le module grand angle 48 MP qui est également capable de faire des photos avec un zoom x2 sans perte de qualité. À l’avant, on profite du nouveau capteur 18 MP pour faire des selfies et des appels visio de qualité.

C’est au niveau de la batterie qu’Apple a du le plus travailler pour assurer une bonne autonomie malgré une batterie sensiblement plus petite. Ainsi, avec son processeur A19 Pro gravé en 3 nm, son modem 5G C1X et sa puce N1 (WiFi 7 et Bluetooth 6) optimisées pour être le moins énergivore possible, l'iPhone Air offre une autonomie très confortable de 27 heures.