Meilleurs smartphones et tablettes à offrir à Noël : voici notre sélection complète !

Noël approche et vous souhaitez offrir un smartphone ou une tablette à l’un de vos proches ? Avec la multitude de modèles disponibles sur le marché, il n’est pas toujours facile de faire son choix. Dans ce guide, vous pouvez trouver les meilleures alternatives en fonction de votre budget. Voici notre sélection des smartphones et des tablettes à glisser sous le sapin.

Les meilleurs smartphones à offrir à Noël

Plus qu’un simple téléphone, le smartphone est aujourd’hui indispensable pour rester en contact avec ses proches, mais aussi profiter de contenus en ligne, faire des photos et même faire du gaming.

Voici notre sélection des meilleurs smartphones à offrir à Noël. Quel que soit votre budget, vous trouverez ici le modèle parfait à glisser sous le sapin.

Redmi Note 14 5G : le smartphone pas cher aux caractéristiques avancées

Redmi Note 14 5G Rakuten 135€ Découvrir l'offre

Cdiscount 164.99€ Découvrir l'offre

Aliexpress EU 170.99€ Découvrir l'offre

Amazon 172.96€ Découvrir l'offre

orange.fr 179€ Découvrir l'offre

Fnac 184.9€ Découvrir l'offre

Darty 185€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 195.89€ Découvrir l'offre

RED by SFR FR 199€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 203.39€ Découvrir l'offre

Xiaomi FR 249€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 249.99€ Découvrir l'offre

SFR 299€ Découvrir l'offre

Boulanger 299.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Sorti il y a moins d’un an, le Redmi Note 14 5G est un smartphone équilibré doté d’une fiche technique tient la route. Malgré son petit prix, c’est un modèle polyvalent qui n’a pas à rougir de ses caractéristiques.

Il embarque un bel écran AMOLED de 6,67 pouces qui a une définition Full HD+ (2400 × 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est donc un smartphone qui vous offre des images fluides et détaillées.

De plus, avec son processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra couplé à 8 Go de RAM, c’est un smartphone suffisamment puissant pour effectuer les tâches du quotidien, mêmes les plus gourmandes.

Côté photo, ce smartphone surprend puisqu’il est doté d’un capteur principal de 108 MP accompagné d’un capteur ultra grand angle de 8 MP et d’une caméra macro de 2 MP. À l’avant, un capteur selfie de 20 MP vient compléter le tout. Enfin, avec son excellente batterie de 5110 mAh et sa certification IP64, le Redmi Note 14 5G résiste à toutes les épreuves.

Nothing Phone (3a) : le smartphone au design décalé

Nothing Phone (3a) Rakuten 273€ Découvrir l'offre

Amazon 273€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 279.95€ Découvrir l'offre

Fnac 282€ Découvrir l'offre

Cdiscount 282€ Découvrir l'offre

Darty 282€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 310.98€ Découvrir l'offre Plus d'offres

La marque Nothing a réussi à s’imposer sur le marché très concurrentiel des smartphones en proposant des smartphones au look marqué sans pour autant faire de sacrifice sur les caractéristiques. Le Nothing Phone (3a) ne déroge pas à la règle avec un design transparent qui ne laisse pas indifférent.

Côté technique, on retrouve sur ce modèle un processeur Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 couplé à 8 Go de RAM. C’est donc un smartphone puissant, capable de faire tourner les applications les plus exigeantes

Il est par ailleurs équipé d’un bel écran AMOLED de 6,77 pouces qui profite d’une définition en Full HD+ (1080 x 2392 pixels) et d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

La partie photo n’est pas en reste puisque le Nothing Phone (3a) embarque un capteur principal de 50 MP à l’arrière accompagné d’un téléobjectif de 50 MP et d’un ultra grand-angle de 8 MP. La caméra selfie profite d’une résolution de 32 MP qui vous assure des selfies d’excellente qualité. Enfin, la batterie de 5000 mAh vous offre une excellente autonomie pour éviter d’avoir à recharger votre smartphone en cours de journée. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Nothing Phone (3a) ici.

Bon plan : Boulanger propose actuellement le pack avec la version Pro du Nothing Phone (3a) avec les écouteurs CMF Buds 2A à 379,99€ au lieu de 629,99€. C’est un prix sacrifié alors profitez-en pour Noël !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Samsung Galaxy A36 5G : le meilleur rapport qualité-prix

Samsung Galaxy A36 au meilleur prix Cdiscount 279.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 279.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 286.29€ Découvrir l'offre

Fnac 292.99€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 299€ Découvrir l'offre

Darty 314.57€ Découvrir l'offre

Samsung 349€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 369€ Découvrir l'offre

Boulanger 421.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Disponible depuis ce printemps, le Samsung Galaxy A36 5G est un smartphone performant qui reste à prix accessible. Sous le capot, on retrouve une puissante puce 8 cœurs Snapdragon 6 Gen 3 épaulée par 6 Go de RAM dans sa version 128 Go et 8 Go de RAM pour le celle avec un espace de stockage de 256 Go. Grâce à cette configuration, le smartphone est réactif et suffisamment puissant pour embarquer les dernières innovations technologiques permises par l’IA.

Côté écran, le Samsung Galaxy A36 5G est doté d’une belle dalle Super AMOLED de 6,7 pouces qui profite d’une définition Full HD+. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximum de 1 200 nits, vous profitez d’une expérience visuelle fluide et contrastée.

La partie photo n’est pas oubliée puisque ce Galaxy A36 embarque un capteur principal grand-angle de 50 MP avec un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 5 MP. Le capteur selfie profite quant à lui l’avant d’une résolution de 12 MP.

Ce modèle certifié IP67 est également résistant à l’eau et à la poussière. Et sa batterie de 5000 mAh vous offre une journée d’autonomie sans difficulté.

Google Pixel 10 : le haut de gamme à prix accessible

Google Pixel 10 (128 Go) orange.fr 519€ Découvrir l'offre

Rakuten 633.88€ Découvrir l'offre

RED by SFR FR 689€ Découvrir l'offre

SFR 699€ Découvrir l'offre

Boulanger 699€ Découvrir l'offre

Fnac 699.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 699.99€ Découvrir l'offre

Darty 699.99€ Découvrir l'offre

Amazon 699.99€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 740.23€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 812.9€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Le Pixel 10 est le smartphone le plus récent de Google. Sorti il y a à peine 3 mois, c’est un modèle haut de gamme récent qui reste à prix accessible malgré ses caractéristiques.

Il embarque une puissante puce maison Google Tensor G5 associée à 12 Go de RAM. L’usage du smartphone reste parfaitement fluide, même avec des tâches intensives.

Pour l’écran, on retrouve une dalle OLED Actua de 6,3 pouces qui profite d’une définition de 2324 × 1080 pixels, d’un taux de rafraîchissement 120 Hz et d’une luminosité maximale de 3000 nits.

La partie photo ne déçoit pas grâce à Gemini qui permet d’obtenir un rendu professionnel. À l’arrière, on retrouve trois capteurs, à savoir un grand-angle de 48 MP, un ultra grand-angle de 13 MP et un téléobjectif x5 de 10,8 MP. Le capteur selfie profite quant à lui d’une résolution de 10,5 MP pour des photos nettes et détaillées. Avec sa batterie de 4970 mAh, vous profitez d’une autonomie qui peut atteindre les 24 heures d’utilisation.

iPhone 17 Pro Max : le smartphone premium qui frôle le sans faute

iPhone 17 719€ Voir 829.99€ Voir 949€ Voir 969€ Voir 969€ Voir 969€ Voir 969€ Voir 969€ Voir 969€ Voir 1006.8€ Voir Plus d'offres iPhone 17 Pro 1039€ Voir 1179.9€ Voir 1184€ Voir 1248€ Voir 1250€ Voir 1262.99€ Voir 1279€ Voir 1328€ Voir 1329€ Voir 1329€ Voir 1329€ Voir Plus d'offres iPhone 17 Pro Max 1179€ Voir 1299.99€ Voir 1354€ Voir 1354€ Voir 1355€ Voir 1399€ Voir 1404.99€ Voir 1479€ Voir 1479€ Voir 1479€ Voir 1479€ Voir 1479€ Voir Plus d'offres

L’ iPhone 17 Pro Max est actuellement l’un des smartphones les plus chers du marché, mais c’est aussi un très beau cadeau de Noël. Sorti il y a peu, c’est le modèle le plus avancé d’Apple. Il est équipé d’une puisante puce Apple A19 Pro gravée en 3 nm. Grâce cette configuration, l’iPhone 17 Pro Max est nettement moins énergivore que ses prédécesseurs. Il profite d’ailleurs d’une autonomie record de 37 heures !

La dalle est un condensé de ce qu’Apple fait de mieux. Le smartphone est équipé d’un excellent écran OLED de 6,9 pouces avec ProMotion qui offre un taux de rafraîchissement adaptatif entre 120 Hz et 1 Hz. Grâce à la technologie Ceramic Shield 2, le smartphone profite d’une protection optimale contre les rayures.

Enfin, pour la photo, on retrouve 3 capteurs à l’arrière de l’iPhone 17 Pro Max, à savoir un capteur principal grand angle de 48 MP, un capteur ultra grand-angle/macro de 48 MP et un capteur téléobjectif de 48 MP avec un zoom optique x8.

Les meilleures tablettes à offrir à Noël

Tout comme un smartphone, une tablette est une excellente idée de cadeau à offrir à Noël. Les tablettes tactiles peuvent être utilisées pour du divertissement mais aussi pour travailler ou créer. Voici notre sélection des meilleurs modèles à glisser sous le sapin.

Redmi Pad 2 : La tablette polyvalente à petit prix

Xiaomi Redmi Pad 2 au meilleur prix Amazon 139.81€ Découvrir l'offre

Fnac 151.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 159.53€ Découvrir l'offre

Darty 162€ Découvrir l'offre

Cdiscount 162.24€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 165.11€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 179.99€ Découvrir l'offre

Xiaomi FR 181€ Découvrir l'offre

Boulanger 199.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

On commence cette sélection des tablettes à offrir à Noël avec la Redmi Pad 2. C’est une tablette pas chère qui, outre son prix, a plusieurs atouts. Sous le capot, on retrouve un processeur Helio G100-Ultra. C’est une puce aux performances correctes qui vous assure un usage fluide au quotidien pour la plupart des tâches. Selon votre budget, vous pouvez partir sur une version avec 4 Go de RAM pour la version 128 Go et par 8 Go de RAM pour la version 256 Go.

Pour l’écran, la Redmi Pad 2 est équipée d’une dalle de 11 pouces qui profite d’une définition de 2560 x 1600 pixels et d’un taux de rafraichissement de 90 Hz.

La partie photo est satisfaisante avec 2 capteurs, un de 8 MP à l’arrière, et un autre de 5 MP à l’avant. Enfin, grâce à sa batterie de 9 000 mAh, vous pouvez profiter de cette tablette durant 2 jours d'autonomie.

Samsung Galaxy Tab A9+ : La tablette polyvalente aux performances solides

Galaxy Tab A9+ Pixmania FR 112.88€ Découvrir l'offre

Amazon 139.03€ Découvrir l'offre

Rakuten 150€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 168.24€ Découvrir l'offre

Cdiscount 169€ Découvrir l'offre

Darty 174.9€ Découvrir l'offre

Fnac 175.99€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 259€ Découvrir l'offre Plus d'offres

La Galaxy Tab A9+ est affichée à des prix assez similaires, mais elle légèrement plus puissante. Elle est dotée d'un processeur Qualcomm SM6375 épaulé par 8 Go de RAM. Cette tablette embarque également un écran de 11 pouces qui profite d’une résolution WUXGA (1920 x 1200 pixels) et d’un taux de rafraichissement de 90 Hz. La fluidité est au rendez-vous.

La batterie de 7040 mAh vous offre une autonomie confortable et, pour la partie photo, on retrouve sur ce modèle un capteur arrière de 8 MP accompagné à l’avant d’un capteur selfie de 5 MP.

Xiaomi Pad 7 : La tablette hybride 2-en-1 pour le divertissement et les études

Xiaomi Pad 7 au meilleur prix Rakuten 225€ Découvrir l'offre

Amazon 265.99€ Découvrir l'offre

Aliexpress EU 267.99€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 289.79€ Découvrir l'offre

Boulanger 299.99€ Découvrir l'offre

Fnac 300.99€ Découvrir l'offre

Darty 300.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 301€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 349.9€ Découvrir l'offre Plus d'offres

La Xiaomi Pad 7 est une excellente tablette qui cumule les bons points tout en restant à prix accessible. Elle est suffisamment puissante pour vous offrir une expérience aussi fluide que sur un PC, notamment pour de la création graphique. Vous avez d’ailleurs la possibilité d’ajouter un clavier Focus avec un rétroéclairage adaptatif ou un stylet Focus pour une expérience d'écriture et de dessin plus fluide.

Sous le capot, on retrouve une puce Snapdragon 7+ Gen 3 épaulé par 8 Go de RAM. Et la batterie de 8840 mAh vous offre une excellente autonomie. L’écran de 11,2 pouces profite d’une définition de 3200 x 2136 px avec un taux de rafraichissement de 144Hz.

La partie photo n’est pas en reste puisque ce modèle embarque un capteur grand-angle de 13 MP à l'arrière ainsi qu’un capteur selfie de 8 MP à l’avant.

iPad 2025 A16 : Une valeur sûre qui tient ses promesses

iPad A16 (2025) RueDuCommerce 324.88€ Découvrir l'offre

Rakuten 330€ Découvrir l'offre

Amazon 366.62€ Découvrir l'offre

Cdiscount 369.99€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 379€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 389€ Découvrir l'offre

Boulanger 389€ Découvrir l'offre

Darty 389.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Sortie cette année, l’iPad 2025 est la 11e génération des tablettes tactiles de la marque à la pomme. Elle succède ainsi à l'iPad 10 de 2022.

Apple a décidé d’apporter quelques améliorations à ce nouveau modèle, à commencer par la puce A16 qui est 30% plus performante que celle présente sur son prédécesseur. C’est donc une tablette qui vous offre une fluidité d’utilisation agréable, même pour les tâches exigeantes en ressources.

Pour le reste, l’iPad 2025 dispose d’un écran Liquid Retina de 11 pouces avec une résolution de 2 360 x 1 640 pixels. Les caméras avant et arrière de 12 MP vous donnent la possibilité de réaliser des photos et vidéos nets et détaillés.

Vous pouvez par ailleurs ajouter un clavier Magic Keyboard Folio et un stylet Apple Pencil pour une meilleure productivité.

Galaxy Tab S11 : Le haut de gamme qui cumule les atouts

Galaxy Tab S11 Cdiscount 788.9€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 805.9€ Découvrir l'offre

Amazon 849.89€ Découvrir l'offre

Darty 863.45€ Découvrir l'offre

Boulanger 899.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 899.99€ Découvrir l'offre

Samsung 900.02€ Découvrir l'offre

Fnac 926.84€ Découvrir l'offre Plus d'offres

La Galaxy Tab S11 est la tablette haut de gamme de Samsung. Elle embarque une puce Dimensity 9400+, qui est actuellement la plus puissante du marché, épaulée par 12 Go de RAM et un espace de stockage de 256 ou 512 Go. Avec cette configuration, elle est idéale effectuer les tâches les plus gourmandes, y compris du gaming ou de la création graphique.

Pour la dalle, cette tablette embarque un écran Dynamic AMOLED 2X de 11 pouces qui profite d’une résolution de 2560 x 1600 pixels et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz pour une une utilisation fluide. Elle est par ailleurs livrée avec le Style S Pen de dernière génération. Vous pouvez aussi ajouter le cover clavier qui est vendu séparément.

Pour l’autonomie, la Samsung Galaxy Tab S11 est équipée d'une excellente batterie de 8400 mAh, compatible avec une charge rapide de 45W.