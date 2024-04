Bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont à la recherche d'une jolie promotion sur l'achat du Zenfone 10 ! Pendant une vente flash, Amazon propose une réduction de 200 euros sur l'acquisition du smartphone de la marque ASUS.

C'est sûrement le bon moment de craquer sur le Zenfone 10 ! Chez Amazon, le géant du commerce en ligne, effectue une vente flash sur l'excellent smartphone 5G d'ASUS. Disponible dans un coloris noir, le téléphone est vendu au tarif de 599,99 euros au lieu de 799,99 euros. Cela représente une remise immédiate de 200 euros par rapport au prix conseillé du smartphone. Pour information, l'appareil est fourni avec un chargeur secteur et il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Dévoilé au cours de l'été 2023, le Zenfone 10 signé ASUS est équipé d'un écran AMOLED 5,9 pouces avec une définition de 1080 x 2400 pixels, un taux de rafraichissement de 144 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Le smartphone du constructeur asiatique lié au bon plan Amazon est également doté du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octo-Core cadencé à 3.2 GHz, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage non extensible de 128 Go, du système d'exploitation mobile Android 13 avec une surcouche Zen UI et d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide à 30W.

La partie APN du téléphone est composée d'une double caméra arrière de 50 MP (grand angle, Sony IMX766, f/1.9, OIS) + 13 MP (ultra grand angle, 120°) et d'une caméra frontale de 32 MP pour les selfies. Enfin, les futurs acquéreurs de l'ASUS Zenfone 10 pourront profiter de la norme Wi-Fi 7, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, d'une prise jack, de l'USB Type-C et du GPS. Pour en savoir plus, vous pouvez toujours jeter un oeil à notre article dédié au test de l'ASUS Zenfone 10.