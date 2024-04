Vous voulez vous offrir le Pixel 8 à prix très réduit ? Si c'est le cas, Orange vous permet de faire de belles économies sur l'achat du smartphone Google. Tous les détails du bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Nous vous invitons à prendre la direction du site Orange où vous avez la possibilité de bénéficier d'une réduction globale de 270 euros sur l'acquisition du Pixel 8. Disponible dans un coloris noir et sa version 128 Go, le smartphone Google passe de 699 euros à 429 euros. Le tarif réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de 100 euros et par un bonus de reprise de 170 euros à valoir sur un ancien téléphone. Pour information, l'offre promotionnelle prend fin le mercredi 17 avril 2024.

Pour rappel, le Pixel 8 a été dévoilé à l'automne 2023 par Google. C'est un smartphone doté d'un écran OLED de 6,2 pouces avec une définition de 1080 x 2400 pixels, un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une luminosité maximale de 2000 nits. Le téléphone est aussi équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, du processeur Google Tensor G3, du système d'exploitation Android 14 et d'une batterie de 4585 mAh compatible avec la charge rapide.

À propos la partie photo/vidéo, les futurs possesseurs du smartphone pourront profiter d'une caméra large de 50 MP, d'une caméra ultra-large de 12 MP et d'une caméra frontale de 10,5 MP. Enfin, sachez que le Google Pixel 8 embarque le Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le NFC, un capteur d'empreintes digitales sous l'écran, le Face ID, et sept ans de mises à jour du système d'exploitation et de sécurité.