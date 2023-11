Black Friday : jusqu’à 680€ de remise sur les mobiles Asus Zenfone et ROG Phone

Pour le Black Friday, Asus frappe un grand coup et propose d’importantes remises allant jusqu’à -680€ sur les séries Zonefone et ROG Phone, ainsi que des réductions significatives sur une sélection de PC portables. Découvrez les meilleures offres du moment dans cet article.

Voir les offres sur les smartphones Asus

Le Black Friday est devenu un événement incontournable pour les amateurs de technologie, et Asus ne déçoit pas cette année. La marque propose jusqu'à 45% de remise sur une vaste gamme de smartphones, offrant une occasion rêvée pour ceux qui cherchent à s'équiper d'un nouveau téléphone sans se ruiner.

Jusqu’au 30 novembre prochain (inclus), Asus met ainsi en avant ses séries phares, les Zenfone et ROG Phone, avec des remises allant jusqu'à -680€ sur plusieurs modèles. Les Zenfone, reconnus pour leur équilibre entre performance et design, et les ROG Phone, dédiés aux gamers avec leurs caractéristiques haut de gamme, sont accessibles à des prix particulièrement compétitifs. Parmi les offres, on a retenu :

100€ de remise sur le Zenfone 10 à 699€ au lieu de 799€.

150€ de remise sur le ROG Phone 7 à 1049€ au lieu de 1199€.

441€ de remise sur le ROG Phone 6 Edition Diablo Immortal à 888€ au lieu de 1329€.

680€ de remise sur le ROG Phone 6D à 749€ au lieu de 1429€.

Zenfone et ROG Phone : des smartphones performants et innovants

Profiter du Zenfone 10 avec -100€

Le Zenfone 10 d'Asus se distingue par sa combinaison de performances et de portabilité. Doté d'un processeur Snapdragon® 8 Gen 2, ce smartphone compact offre une expérience fluide, renforcée par des fonctionnalités telles que Quick Shot pour une capture instantanée et ZenTouch 2.0 pour des raccourcis pratiques. Son design écologique avec un dos en polycarbonate bio-sourcé et des emballages recyclables souligne l'engagement d'Asus envers la durabilité. Son stabilisateur de cardan hybride à 6 axes garantit des vidéos stables et des photos sans flou, tandis que sa variété de couleurs tendance ajoute une touche de style personnel​.

Profiter du ROG Phone 7 avec -150€

Conçu pour les gamers exigeants, le ROG Phone 7 d'Asus présente un écran AMOLED de 165 Hz avec une précision des couleurs exceptionnelle et une luminosité adaptée pour une utilisation en extérieur. Sa puissance audio est renforcée par des haut-parleurs stéréo frontaux et un caisson de basse intégré, offrant une expérience sonore immersive. La batterie de 6000 mAh assure une longue durée de jeu, complétée par une recharge rapide de 65 watts. Enfin, son appareil photo de 50 MP avec capteur Sony IMX766 assure des clichés de haute qualité dans toutes les situations.

Profiter du ROG Phone Edition Diablo Immortal avec -441€

L'édition Diablo Immortal du ROG Phone 6, fruit d'une collaboration avec Blizzard Entertainment, offre une expérience de jeu immersive inspirée de l'univers de Diablo. Ce téléphone à thème présente des animations et des effets sonores personnalisés, ainsi qu'un design exclusif inspiré par le célèbre Horadric Cube. Il comprend également une coque aéro spéciale et une carte du monde de Sanctuary avec des marques invisibles révélées par la lumière de Fahir. Cette édition limitée est un véritable objet de collection pour les fans de la série Diablo.

Profiter du ROG Phone 6D avec -680€

Le ROG Phone 6D d'Asus se démarque par son design futuriste et sa performance de jeu optimisée. Avec un écran AMOLED de 6,78 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 165 Hz, il assure une expérience de jeu fluide et réactive. Les fonctionnalités comme AirTrigger 6 offrent un contrôle avancé et une expérience comparable aux consoles de jeu. Le moteur linéaire X-axis fournit un retour haptique puissant, tandis que le système audio GameFX garantit une qualité sonore supérieure. Enfin, sa batterie de 6000 mAh avec HyperCharge de 65 watts assure une autonomie étendue et une recharge rapide.

Black Week : jusqu’à -40% sur les PC Asus jusqu’au 30/11/2023

Asus ne se limite pas aux smartphones et étend ses offres du Black Friday aux PC portables. Vous pouvez ainsi vous attendre à des réductions allant jusqu'à -40% sur une sélection de portables. Que ce soit pour les professionnels, les étudiants ou les gamers, cette réduction est une opportunité de s'équiper d'un ordinateur portable performant et fiable à un prix réduit.

Voir toutes les offres sur les PC Asus

Parmi les offres, on trouve :

Le ROG Strix G18, avec son design audacieux et ses composants haut de gamme, est le choix ultime pour les gamers sérieux. Si vous cherchez une performance robuste dans les jeux les plus exigeants, le PC Asus TUF Gaming A15 est fait pour vous, grâce à son processeur puissant et sa durabilité. Pour les créatifs et les professionnels, le Zenbook Pro 14 Duo OLED avec son double écran OLED est un rêve devenu réalité, offrant une expérience multitâche sans précédent. Et pour ceux qui privilégient la portabilité sans compromettre la qualité de l'affichage, le PC Asus Zenbook 14 OLED, avec son écran éclatant et sa conception élégante, est le compagnon idéal pour travailler et se divertir en déplacement.

Attention, rappelons que pour profiter de l’une de ces offres, vous devez vous rendre chez Asus pendant la Black Week qui dure jusqu’au 30 novembre prochain (inclus).

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Asus.