Test Asus Zenfone 10 : petit et puissant, comme Ant-Man !

Avec le Zenfone 10, Asus renouvèle pour la troisième année consécutive le concept du smartphone haut de gamme de taille réduite. Actualisant la plate-forme pour une meilleure gestion de l’énergie, le Zenfone 10 profite de certaines nouveautés au niveau de l’écran, de la photo et de la charge. Le tout sans augmentation de prix. Ces modifications changent-elles l’expérience ? Réponse dans ce test complet.

Vous aurez remarqué que le marché des petits smartphones haut de gamme a considérablement baissé entre 2021 et 2023. En 2022, nous avons testé deux modèles dont la taille d’écran est située sous la barre des 6 pouces : l’iPhone SE 5G et le Zenfone 9. Et cette année, il n’y en a eu aucun… jusqu’à aujourd’hui. Asus a en effet dévoilé ce 29 juin 2023 le Zenfone 10, troisième itération de ses téléphones haut de gamme petit format.

Le Zenfone 10 est le seul smartphone avec un écran de moins de 6 pouces à avoir été commercialisé au premier semestre 2023. Et il pourrait rester le seul tout le reste de l’année. Pourquoi ? D’abord, parce que le positionnement de ce type de smartphone est très particulier : à quoi peut bien servir une plate-forme surpuissante dans un téléphone dont la batterie et l’écran sont plus petits ?

Ensuite, parce que nous pensons que les petits « superphones » tels que les Zenfone vont être progressivement remplacés par des modèles pliants de type « Flip », tels que le Razr 40 Ultra, le Galaxy Z Flip 4 et autre Find N2 Flip d’Oppo. Quels les atouts du Zenfone 10 face à eux ? Quelles sont les nouveautés de cette itération ? Améliorent-elles le concept ? Nous répondrons à ces questions dans ce test complet… et à bien d’autres encore.

Prix et disponibilité

Le Zenfone 10 est commercialisé à partir de 799 euros, prix public conseillé. Il existe trois versions. Voici en détail les configurations et les prix :

8/128 Go : 799 euros

8/256 Go : 849 euros

16/512 Go : 899 euros

Le prix du Zenfone 10 identique à celui du Zenfone 9. Asus choisit ainsi de ne pas porter le coup de l’inflation sur les consommateurs. C’est déjà une très bonne nouvelle. Le smartphone se décline en cinq coloris : noir, bleu, rouge, blanc et vert, cette dernière couleur étant celle de notre unité de test.

En comparaison d’autres smartphones pourvus d’un Snapdragon 8 Gen 2, le Zenfone 10 est le moins cher aujourd’hui. Le Galaxy S23 coûte 959 euros dans sa configuration la plus légère. Le Xiaomi 13 est vendu 999 euros. Le ROG Phone 7 est commercialisé à partir de 1029 euros. L’Edge 40 Pro de Motorola est vendu à 899 euros. Et les Magic5 Pro et Xperia 1 V sont beaucoup plus chers. Même le OnePlus 11, qui était jusqu’à présent le plus agressif, est proposé plus cher. En revanche, à configuration égale, les deux téléphones sont au même prix.

Dans la boîte, vous retrouvez comme toujours trois accessoires : le câble USB-C vers USB-C, un chargeur offrant une puissance adaptée à celle acceptée par le téléphone, et une coque en plastique semi-rigide et opaque. Dommage que celle-ci ne permette pas de profiter du joli design du téléphone. Si elle ne vous plait pas, sachez qu’Asus s’est associé une fois encore avec Rhinoshield et Devilcase pour proposer des coques dès le lancement commercial. Enfin, Asus ressort cette année la coque modulaire Connex.

Design

Observons d’abord l’ergonomie du smartphone. Contrairement au Zenfone 9 qui était très différent du Zenfone 8, le Zenfone 10 reprend en grande partie la physionomie de son prédécesseur. Résultat : si vous connaissez l’un, vous reconnaitrez l’autre assez facilement. Et ce n’est pas qu’une histoire d’encombrement, puisqu’Asus reprend le module photo en « 8 ». Les deux objectifs photo, très gros, sont ainsi physiquement séparés. Un design qui n’est pas sans rappeler celui de certains smartphones chez Huawei, Honor, OnePlus ou même Oppo.

Les deux objectifs restent protubérants. Et, comme en 2022, cette protubérance est plus prononcée sur l’objectif du capteur principal. Les plus pointilleux peuvent déceler quelques différences entre les objectifs du Zenfone 10 et ceux du Zenfone 9. Le cerclage argenté est cette année plus discret. Le marquage est légèrement différent. Le chiffre qui rappelle le numéro de génération du Zenfone disparait. En outre, le Zenfone 10 est le premier smartphone d’Asus à arborer le nouveau logo de la marque.

Toujours à l’arrière du smartphone, vous retrouvez une coque en polycarbonate d’origine biologique avec un revêtement façon « sandstone ». C’est un matériau qui ne glisse pas, qui ne marque pas et qui est très agréable au toucher. Le Zenfone 9 profitait déjà d’un matériau très similaire (sinon identique). Et il offre une prise en main très agréable. Le Zenfone 10 hérite aussi des dimensions de son prédécesseur en hauteur et en largeur. Avec pour conséquence quelques indices au niveau de l’écran et de la batterie. En revanche, il est 0,3 mm plus épais et 3 grammes plus lourd. Nous reviendrons sur ce détail.

Sur les tranches, Asus s’appuie à nouveau sur un châssis en aluminium qui sert de dissipateur. Les tranches sont droites et assez épaisses, pour maximiser l’espace utile à l’intérieur du téléphone. Sur ces tranches, vous retrouvez les éléments appréciés l’année dernière : le port jack 3,5 mm pour les mélomanes ; la touche ZenTouch qui cumule bouton de mise en marche, lecteur d’empreinte digitale et surface tactile pour des commandes personnalisées ; le contrôle du volume ; deux micros pour la captation de la voix et la réduction de bruit active ; un haut-parleur, un tiroir de SIM avec deux emplacements et un port USB-C.

Même chose en façade, Asus conserve ses acquis : une dalle tactile bien plate protégée par du verre Gorilla Victus de Corning, un poinçon dans le coin supérieur gauche pour le capteur selfie, un écouteur téléphonique faisant office de haut-parleur secondaire et des bordures autour de l’écran assez fines. Remarquez que le verre minéral dépasse très légèrement du châssis métallique. C’était déjà le cas avec le Zenfone 9. Encore une preuve qu’Asus souhaite garder son positionnement. Étanche (certification IP68), le Zenfone 10 est un smartphone très facile à utiliser à une seule main. Et ça fait vraiment plaisir.

Écran

Restons en façade du smartphone et étudions l’écran d’un peu plus près. Nous retrouvons une dalle assez petite en comparaison du reste du marché des smartphones (avec une moyenne qui se situe autour des 6,5 pouces). Elle mesure 5,9 pouces. Les coins de l’écran sont arrondis et suivent scrupuleusement les bordures du téléphone. Le ratio de l’écran est un désormais très classique 20/9e.

Avec une telle taille d’écran, vous pouvez profiter des réseaux sociaux, de vos photos, du web et des applications quotidiennes. Mais elle est un peu petite pour regarder des films (d’autant que le ratio réduit encore l’affichage d’un film en 21/9e) et pour jouer à un jeu comme Genshin Impact, Diablo Immortal ou Honkai Star Rail. Et c’est un peu le paradoxe récurrent de ce téléphone : il veut vous faire jouer ce téléphone, mais « ses bras sont trop courts » !

La définition de l’écran est Full HD+, soit 1080 pixels en largeur et 2400 pixels en hauteur. La résolution atteint 445 pixels par pouce. C’est largement suffisant pour tous les usages du quotidien et pour profiter pleinement des contenus multimédias (même les jeux bien évidemment). Les polices de caractères sont lisses et parfaitement lisibles.

Asus opte ici pour une dalle AMOLED signée Samsung. Et plus précisément AMOLED E4. La différence entre un écran E4 et les autres générations d’écran de Samsung concerne notamment le scintillement. La dalle E4 clignote moins, notamment dans des conditions difficiles de luminosité. Conséquence : l’utilisateur se fatigue moins les yeux. La réduction des scintillements fait partie du package « mode protection des yeux » qui change la température des couleurs et réduit la luminosité minimale en soirée. Une option désactivée par défaut.

L’un des principaux changements entre l’écran du Zenfone 9 et celui du Zenfone 10 concerne le taux de rafraichissement. Il passe de 120 Hz à 144 Hz. Une augmentation qui sera certainement bienvenue pour les fans de jeux compétitifs. Mais qui sera transparente pour tous les autres utilisateurs, puisque rares sont les applications qui supportent ce taux (même l’interface est bloquée à 120 Hz). En outre, est-ce vraiment utile ? Pas vraiment. Nous aurions largement préféré qu’Asus opte pour une dalle LTPO pour offrir une adaptabilité plus large de la fréquence de rafraichissement et une meilleure autonomie pour le téléphone. Ici, les paliers restent standard : 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz et 144 Hz.

L’écran reste compatible Always-On. La fonction est désactivée par défaut. Mais vous pouvez l’activer pour afficher en permanence un widget avec l’heure, la date, le niveau de batterie et les icônes des notifications (appel, messagerie, etc.). En revanche, petite nouveauté de 2023, cet écran est enfin personnalisable. Le widget n’est pas très large et n’est donc pas trop énergivore. Nous vous conseillons cependant de ne l’activer que si c’est vraiment indispensable.

Côté colorimétrie, le Zenfone 10 est compatible avec les échantillons sRGB et DCI-P3. Vous retrouvez les habituels profils de la surcouche d’Asus : optimal (par défaut), naturel, cinématique et standard (sans oublier le profil personnalisé pour choisir l’intensité du HDR). Notre sonde nous indique qu’un seul profil respecte relativement bien le profil sRGB : c’est le mode standard. Le Delta E atteint 2,2 et la température moyenne atteint 6600°, le blanc étant presque blanc. Le mode cinématique propose également un blanc assez juste, mais le Delta E monte à 3,2. Les deux autres modes ont un Delta E moyen et une température moyenne élevée.

Évoquons enfin la luminosité. Selon Asus, celle-ci n’a pas changé entre le Zenfone 9 et le Zenfone 10 : elle atteint 1100 nits au maximum, localement et sous le soleil. Et la luminosité générale atteint théoriquement 800 nits en mode automatique. Avec le réglage manuel, nous avons frôlé les 500 nits sans atteindre cette limite, quel que soit le mode utilisé sauf en mode naturel. Ainsi, en plein jour, la luminosité est légèrement trop faible en mode manuel. Bien sûr, cette dalle est compatible HDR10+.

Interface

Le Zenfone 10 fonctionne naturellement sur Android 13, habillé de la surcouche ZenUI. Une surcouche qui propose une expérience Android globalement assez pure, mais optimisée très localement avec des retouches intéressantes : le volet de paramétrage rapide, la vitesse des animations, etc. ZenUI intègre également le volet Edge Tool 2.0, pour vous offrir des raccourcis à portée de pouce vers des applications et des réglages, et Game Genie, qui optimise les performances du téléphone quand vous jouez. Un héritage évident des ROG Phone.

L’interface ZenUI est très bien optimisée et ne compte que très peu d’applications commerciales installées par défaut : Instagram, Facebook et Messenger. Le reste des applications de l’interface provient de Google ou d’Asus. La firme taïwanaise propose dans ZenUI quelques applications bien pensées. Deux exemples. D’abord Phone Clone, qui a été mise à jour pour transférer davantage de contenus entre votre ancien mobile et le nouveau. Ensuite un gestionnaire avancé de fichiers avec un accès à distance intégré (pour copier des fichiers très facilement depuis un PC en passant par le réseau WiFi) et un classeur masqué pour la confidentialité.

Si l’interface ZenUI ne vous plait pas, le Zenfone 10 vous propose, dès le lancement du téléphone (mais également après) de passer sur une version stock du système d’exploitation. Ainsi, si vous venez d’un Xperia, d’un Pixel ou d’un Motorola, vous ne serez pas trop dépaysés. Dernier détail sur cette interface, Asus promet deux mises à jour majeures pour le Zenfone 10 et quatre ans de patch de sécurité. Cette durée de support technique est un peu courte à notre goût, notamment au niveau des mises à jour d’Android.

Performances

Asus oblige, vous retrouvez dans ce smartphone un SoC haut de gamme. « ZE » processeur haut de gamme du premier semestre 2023 : le Snapdragon 8 Gen 2. C’est un composant que nous connaissons bien maintenant, puisqu’il anime une grande partie des smartphones haut de gamme que nous avons testés en ce début d’année : Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Ultra, Edge 40 Pro, ROG Phone 7 Ultimate, Xperia 1 V, Magic5 Pro, Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, OnePlus 11 ou encore l’IQOO 11 de Vivo.

Nous connaissons ces forces : de très belles performances aussi bien technique que graphique, une excellente gestion de l’intelligence artificielle, une meilleure gestion de l’énergie, une moindre tendance à chauffer. Il remplace assez logiquement le Snapdragon 8+ Gen 1 du Zenfone 9. Surdimensionné pour les usages du quotidien, le Snapdragon 8 Gen 2 peut absorber toutes les tâches avec une aisance saisissante. Il suffit pour cela de regarder les scores obtenus avec les benchmarks.

Le Zenfone 10, en mode « performance » (et avec la batterie pleine), obtient le meilleur score sous AnTuTu obtenu à la rédaction. Il dépasse aisément le ROG Phone 7 et le Xiaomi 13 Ultra, classés précédemment chez Phonandroid, respectivement à la deuxième et première place. La messe est dite. Sur 3DMark, le smartphone se défend également très bien, ainsi que sur PCMark : il est généralement positionné entre la 2e et la 3e place, à chaque fois. Donc, à en croire ces chiffres, le Zenfone 10 est largement capable d’assumer un positionnement gaming. Mais ça, c’est de la théorie.

En vrai, le Zenfone 10 n’est pas un smartphone gaming. Il dispose d’une vraie belle puissance sous son capot. Mais il n’a pas tous les arguments importants pour assumer. En comparaison d’un ROG Phone par exemple, l’écran est trop petit, la configuration audio (excellente au demeurant) n’est pas optimisée pour cet usage et, surtout, la dissipation de chaleur n’est pas optimale. Le manque d’espace interne est un inconvénient, notamment pour jouer. Quand il est sollicité, le smartphone monte globalement jusqu’à 45°. Et tous les cœurs du CPU dépassent même les 60° (oscillant entre 62° et 67°).

La stratégie d’Asus est donc moins prudente ici que Motorola, Samsung ou Xiaomi. Le smartphone a le droit de chauffer un peu, occasionnant donc une stabilité meilleure que la concurrence, mais pas aussi optimisée que celle du ROG Phone 7 qui fait un sans faute dans ce domaine. Ici, la stabilité tourne autour des 70 % selon la nature du test. C’est bien, mais pas suffisamment pour les jeux compétitifs, autant être clair.

Heureusement, les conditions d’un benchmark ne sont pas identiques à celles d’une application standard. Dans la « vraie vie », les jeux tournent bien et le smartphone ne chauffe pas autant. En outre, le Zenfone 10 reste tiède quand l’application appareil photo est lancée, alors que son prédécesseur surchauffait. Et c’est une vraie amélioration qui concernera tous les utilisateurs.

Comme en 2022, nous nous demandons ce que peut bien faire un SoC aussi puissant dans un si petit smartphone. Et ce même si nous sommes admiratifs du résultat et du concept. Pourquoi ? Parce que le smartphone n’est physiquement pas fait pour le gaming. Il est fait pour les usages standard où un grand écran n’est qu’une option de confort. Un Snapdragon 7 Gen 2 aurait certainement été plus « logique » : moins de chaleur, plus de stabilité et moins de consommation d’énergie.

Batterie

Avec d’aussi belles performances et une vraie propension à la génération de chaleur, le Zenfone 10 aurait bien besoin d’une grande batterie. En 2022, Asus avait gratifié son petit flagship d’une batterie renforcée de 4300 mAh (contre 4000 mAh). En 2023, ce n’est pas le cas : la capacité de la batterie n’évolue pas. Voyons le verre à moitié plein : au moins, cela ne baisse pas. Et c’est déjà pas mal. D’autant que l’intégration du Snapdragon 8 Gen 2 apporte une meilleure gestion de l’énergie. Et donc potentiellement une meilleure autonomie. D’autant que l’écran, autre élément très gourmand, n’a pas évolué.

Asus promet ainsi une augmentation de 12,9 % de l’autonomie entre les deux générations de Zenfone. Qu’en est-il en pratique ? Nous n’avons pas constaté une augmentation flagrante. Oui, sur certains usages, vous consommez moins de batterie. Notamment sur la photo et la vidéo, puisque le smartphone chauffe moins et perd donc moins d’énergie inutilement. En revanche, pour des usages standard, nous sommes sur des chiffres relativement proches. Selon PC Mark, l’autonomie du Zenfone 10 frôle les 12 heures d’usages en continu, que nous traduisons par une journée et demie.

C’est en jeu que l’autonomie du Zenfone 10 augmente par rapport à son prédécesseur. Le SoC chauffe moins et la charge est mieux répartie entre le CPU et le GPU, faire tourner un jeu devient plus facile. Sur Honkai Star Rail avec les graphismes par défaut, 15 minutes de jeu consomment entre 3 % et 5 % de batterie seulement. Soit une autonomie en jeu comprise entre 5 et 7 heures. C’est très bien pour un si petit smartphone et une capacité de batterie assez faible.

Une fois la batterie vidée, il est temps de la remplir. Vous avez le choix entre la charge filaire et la charge sans fil. Voilà une surprise de la part d’Asus. En 2021 et 2022, la marque expliquait ne pas vouloir intégrer la charge sans fil dans les Zenfone 8 et 9 pour laisser toute la place à d’autres composants plus importants, comme la batterie, le port jack 3,5 mm et les capteurs photo. Cette année, Asus cède à la critique générale. D’où l’augmentation de l’épaisseur constatée précédemment dans ce test.

Le Zenfone accepte une puissance de 15 watts avec les chargeurs sans fil et de 30 watts avec les chargeurs filaires, comme celui qui est inclus dans la boîte. Avec ce dernier, vous rechargez le téléphone en 90 minutes environ. Cela nous parait un peu long, notamment quand nous comparons avec la concurrence. Voici quelques étapes intermédiaires :

10 % en 5 minutes

20 % en 10 minutes

49 % en 30 minutes

80 % en 60 minutes

Pour l’entretien de la batterie, nous retrouvons avec plaisir tous les outils proposés dans ZenUI comme la charge programmée, la charge limitée et la charge constante. Ce sont tous des outils très intéressants pour ceux qui chargent leur téléphone la nuit. Héritage des ROG Phone, vous retrouvez également l’indicateur visuel sur les bonnes habitudes de charge.

Photo

Finissons ce test avec la photographie. Dans ce domaine, les Zenfone « petit format » n’ont jamais brillé autant qu’il aurait fallu. Le dernier à avoir attiré notre attention dans ce domaine est le Zenfone 8 Flip, avec son module rotatif. Autant dire que cela fait une éternité. Depuis, Asus se contente d’une solution photo minimaliste, que ce soit sur les ROG Phone, malgré un prix de vente qui laisserait entendre que le téléphone est bon en tout, ou les Zenfone. Voici les détails de cette configuration avant nos remarques :

Principal : 50 mégapixels (IMX766), objectif ouvrant à f/1.9, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique 6 axes type gimbal

Ultra grand-angle : 13 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.2, angle de vue 120°

Selfie : 32 mégapixels, sous pixels RGBW

Compte tenu de ces éléments, il faut l’avouer : il n’y aura pas de révolution photographique chez Asus. Il y a quelques menus changements, c’est vrai. Le premier est le nouveau stabilisateur optique gimbal « 2.0 » à six axes, positionné derrière le module principal. Grâce à ce nouveau gimbal, Asus en profite pour proposer un nouveau mode vidéo avec la stabilisation optique qui adapte l’angle de vue en fonction des mouvements à compenser.

Ensuite, il y a un nouveau capteur selfie pour les aficionados de l’autoportrait. Ce nouveau capteur est d’abord plus lumineux grâce à une organisation RGBW des sous-pixels. Et sa définition passe de 12 à 32 mégapixels. En combinant ses pixels 4 à 4, ce capteur réalise des clichés de 8 mégapixels dont chaque pixel mesure 1,4 micron (contre 1,22 micron précédemment. Mais tout n’est pas rose non plus : ce capteur est plus petit et il perd son double autofocus.

Les autres changements sont logiciels : la vidéo stabilisée avec angle de vue adaptatif, l’amélioration du HDR grâce à la segmentation de scène (qui sépare les différentes parties pour améliorer la colorimétrie et le piqué), le mode Hyperclarity qui améliore la netteté, un raccourci vers le zoom numérique 2x pour les portraits, etc. Nous notons d’ailleurs, côté logiciel, l’absence d’un mode « macro » qui aurait pu être pris en charge par le capteur ultra-grand-angle si ce dernier avait bénéficié d’un autofocus… Nous nous contentons donc ici de zoomer avec le capteur principal pour compenser cette absence.

Passons aux résultats de nos tests. Le Zenfone 10 produit d’assez bonnes photos en journée avec le capteur principal. Les résultats sont nets et précis. La gestion de la lumière est bonne, les contre-jours offrent de nombreux détails malgré la surexposition. Mais ce n’est pas le cas avec les zones sous-exposées où le grain est plus grossier. Le capteur principal exagère un peu sur le HDR : les couleurs sont extrêmement vives, le ciel est un peu trop bleu. L’autofocus est précis, mais la mise au point n’est pas toujours très rapide, les sujets en mouvement pouvant sortir du cadre.

De nuit, le capteur principal continue de faire de bonnes photos. Ici, l’accentuation du HDR flatte les yeux. Attention cependant à une mise au point moins précise et à des flous disgracieux, même en désactivant le mode nuit. Un défaut que nous avions déjà relevé en 2022. En activant le mode nuit, vous obtenez une meilleure gestion de la lumière, notamment sur les lampadaires, et des détails plus nombreux. Mais vous perdez en naturel : le ciel redevient bleu, les couleurs deviennent trop contrastées. Et malgré le stabilisateur gimbal.

Sans zoom optique, vous devez passer par un zoom numérique qui monte ici jusqu’au rapport 8x. Et c’est bien suffisant, même si la qualité des clichés produits avec le rapport le plus important n’est pas mauvaise. Bien sûr, vous avez du bruit, mais le sujet reste reconnaissable. En outre, le HDR est moins prononcé avec le zoom numérique. Le rapport 2x est très bien pour réaliser des photos de proximité (à défaut de réelles macros).

Les portraits sont également bons, avec beaucoup de détails, des textures plutôt bien respectées et un flou d’arrière-plan prononcé. Le raccourci vers le zoom numérique 2x est ici très pertinent pour avoir un équivalent 50 mm pour des portraits plus serrés. Par défaut, les outils d’embellissement sont activés. Mais ils sont positionnés sur un réglage léger qui éclaircit la peau.

Le capteur ultra grand-angle est plus terne que le capteur principal : les couleurs sont moins vives et la gestion de la lumière est plus approximative. Nous remarquons aussi un bruit plus présent. Paradoxalement, le capteur ultra grand-angle est plus terne que le capteur principal, mais il offre plus de détails dans les ombres. Ce n’est pas une surprise. Mais il faut faire attention en zoomant en arrière dans les vidéos, par exemple. Les distorsions dans les coins sont globalement bien gérées.

Le capteur selfie offre quant à lui de bons résultats, aussi bien de jour comme de nuit. Les couleurs sont bonnes, la lumière est bien gérée et le détourage est presque parfait (quelques tout petits défauts sur les oreilles notamment). Et vous n’avez même pas besoin du mode dédié pour cela. Par défaut, ce capteur réalise des clichés en 8 mégapixels, profitant de la technique du Pixel Binning. D’où l’afflux de lumière sur un capteur qui est pourtant physiquement plus petit que celui du Zenfone 9.

En vidéo, le Zenfone 10 filme par défaut en Full HD en 30 images par seconde, mais vous pouvez monter à 60 images par seconde en Full HD+ et en 4K. Le smartphone accepte de filmer jusqu’en 8K, mais à 24 images par seconde. Le résultat est bon en 4K et en 8K, mais manque de netteté en Full HD. En outre, la différence de colorimétrie entre le capteur principal et le capteur ultra grand-angle se fait considérablement sentir ici. Vous avez la possibilité de monter le zoom numérique jusqu’à 4x (même en 8K). Mais le résultat manque cruellement de netteté.

Conclusion

Le Zenfone 10 est un ovni. Il est désormais le seul smartphone haut de gamme avec un écran d’une taille inférieure à 6 pouces. C’était presque le cas en 2022 avec son prédécesseur, concurrencé uniquement par l’iPhone SE 5G. Et il se paie le luxe d’être le moins cher des smartphones avec un Snapdragon 8 Gen 2. Bien joué !

En outre, dans de nombreux domaines, le Zenfone 10 fait mieux que d’autres modèles haut de gamme. Au niveau des deux haut-parleurs latéraux, aidés par le « caisson de basse virtuel » pour fournir une expérience sonore de haute volée. Au niveau de la facilité de la prise en main grâce à son encombrement hyper serré. Et surtout au niveau de la puissance fournie par sa plate-forme. À tel point que le Zenfone 10 est non seulement l’un des smartphones les plus puissants du marché, mais il présente le meilleur rapport puissance / prix du marché.

Cet atout s’en retrouve amoindri par le positionnement du téléphone : achetez-vous un Zenfone 10 pour jouer ou pour tous les autres usages ? Un processeur puissant est-il vraiment attendu ici, même si la gestion de la chaleur a été grandement améliorée (mais pas réglée à 100 %) ? Ce n’est pas sûr.

En outre, Asus fait ici deux choix contestables. D’une part, la marque préfère intégrer la compatibilité avec la charge sans fil, plutôt que de renforcer la configuration photo, voire augmenter la taille de batterie (et donc sa capacité). Ensuite, elle choisit une dalle AMOLED compatible 144 Hz (qui ne peut s’activer qu’en jeu), mais fait l’impasse sur la technologie LTPO qui apporterait une meilleure granularité sur le taux de rafraichissement. Et donc une meilleure autonomie. À force de jouer les gros bras, Asus en oublie peut-être un peu l’utilisateur qui aime les petits smartphones.