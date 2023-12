Le Xiaomi 12 est à l'honneur en cette fin d'année 2023. Au cours d'une vente flash chez Amazon, le très bon smartphone compatible avec la 5G tombe à son prix le plus bas. Un cadeau idéal à mettre sous le sapin le 24 décembre prochain !

Le Graal de Xiaomi ! Le meilleur smartphone du moment !? Test du Xiaomi 12 5G

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour la dernière ligne droite des achats high-tech de Noël, nous vous invitons à prendre la direction du site Amazon où un smartphone Xiaomi fait l'objet d'un deal intéressant. Lors d'une vente flash, le Xiaomi 12 disponible en trois coloris au choix est vendu à exactement 389,90 euros. L'offre Amazon correspond à la version française du smartphone qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et d'une garantie de deux ans.

Sorti au premier trimestre de l'année 2022, le Xiaomi 12 est doté d'un écran AMOLED de 6,28 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement à 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile jusqu'à 480 Hz. Le smartphone lié au deal Amazon est également équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 1, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche MIUI.

Du côté de la partie photo/vidéo, le smartphone dispose d'une caméra grand-angle de 50 MP, d'une caméra ultra grand-angle de 13 MP, d'une caméra télémacro de 5 MP et d'une caméra selfie de 32 MP. Pour en savoir davantage sur le smartphone, vous pouvez jeter un oeil à notre article consacré au test du Xiaomi 12.