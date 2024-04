POCO M6 Pro : le modèle 512 Go du smartphone est moins cher que la version 256 Go

Le POCO M6 Pro vous a tapé dans l'oeil ? Si c'est le cas, l'offre Amazon qui va suivre va sûrement vous intéresser. Au cours d'une vente flash, le modèle 512 Go du smartphone Xiaomi est moins cher que la version 256 Go.

Pour ce deal dédié au domaine de la téléphonie, Amazon vous permet de faire une bonne affaire sur l'achat d'un smartphone de la gamme POCO. Lors d'une vente flash, le POCO M6 Pro disponible dans un coloris noir et son modèle 512 Go est à 220,94 euros au lieu de 299,90 euros, soit une réduction de plus de 25% par rapport au prix conseillé. Pour information, la version 256 Go du téléphone est à 229 euros. Aussi, la livraison du produit est gratuite à domicile et il est possible d'opter pour le paiement en plusieurs fois sans frais.

Arrivé en même temps que les X6 et X6 Pro en janvier 2024, le POCO M6 Pro dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Le smartphone du constructeur chinois embarque aussi un processeur MediaTek Helio G99-Ultra Octo-Core cadencé à 2,2 GHz, une mémoire vive de 12 Go de RAM, le système d'exploitation mobile Android 13 avec une interface MIUI 14 et une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 67W.

Du côté de l'APN, les futurs propriétaires du téléphone retrouveront un triple capteur arrière de 64 MP (OIS, f/1,79) + 8 MP (ultra grand angle) + 2 MP (macro, f/2.4) et un capteur frontal de 16 MP. Pour la connectivité, la technologie sans fil Bluetooth 5.2, le GPS, la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le port USB-C, la prise jack 3.5mm, le lecteur d'empreintes sous l'écran et la reconnaissance faciale sont de la partie.