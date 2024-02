iPhone 15 : le smartphone Apple est à prix réduit chez Boulanger

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont l'intention de s'offrir l'iPhone 15 ! Sur le site Boulanger, il est possible de bénéficier d'une jolie réduction de près de 100 euros sur l'achat du smartphone Apple.

Près de six mois après avoir présenté par Apple durant la keynote de rentrée 2023, l'iPhone 15 fait l'objet d'un bon plan à saisir sur le site Boulanger. Proposé dans sa version 128 Go, le smartphone Apple peut être obtenu à 779 euros au lieu de 869 euros.

La réduction de 90 euros se fait grâce à un bonus de reprise à valoir sur un ancien appareil. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le bouton “Estimer un produit” depuis la fiche produit du site Boulanger et de répondre à quelques questions en lien avec l'état global de l'appareil.

Sorti en même temps que les modèles Plus, Pro et Pro Max, l'iPhone 15 compatible avec la 5G est un téléphone doté d'un écran de 6,1 pouces avec une définition de 2556 x 1179 pixels et un taux de rafraichissement de 60 Hz. Fonctionnant sous le système d'exploitation iOS 17, le smartphone d'Apple dispose également d'une puce A16 Bionic, d'une batterie de 2775 mAh, d'un port USB-C, de deux capteurs photo de 48 MP (grand angle) et 12 MP (ultra grand-angle), et d'un capteur frontal de 12 MP pour les selfies.