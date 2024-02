Voici une bonne affaire à saisir sur le site Amazon ! Si le Redmi Note 13 Pro vous intéresse, sachez que le smartphone Xiaomi compatible avec la 5G bénéficie d'une belle remise de 100 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Au lendemain de la fin des soldes d'hiver 2024, Amazon a décidé de faire baisser le prix du Redmi Note 13 Pro 5G. Disponible dans un coloris noir, le smartphone Xiaomi proposé dans sa version française et incluant deux ans de garantie est à 349 euros au lieu de 449,90 euros. La réduction de 100 euros est effectuée automatiquement par le site e-commerce et le produit vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Dévoilé par Xiaomi à la mi-janvier 2024, le Redmi Note 13 Pro qui fait partie de la dernière gamme Redmi Note 13 dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une définition de 2712 x 1220 pixels. Le smartphone lié au deal Amazon est équipé d'un processeur Snapdragon 7s Gen 2, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go, d'une batterie de 5 100 mAh avec prise en charge de la charge turbo 67 W.

Pour l'APN, on retrouve une caméra principale de 200 MP, une caméra ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et une caméra frontale de 16 MP. Au niveau du système d'exploitation, l'appareil fonctionne avec Android 13 qui est associé à une surcouche MIUI 14. Quant à la partie connectivité, celle-ci se compose du Wi-Fi 5, du NFC, du Bluetooth 5.2, de l'USB Type-C et du GPS.