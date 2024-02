Envie de vous offrir le Galaxy S23 à prix réduit ? Chez Amazon, le smartphone Samsung incluant 256 Go d'espace de stockage et fourni avec un chargeur secteur peut être obtenu sous les 560 euros.

Jusqu'à ce soir, à 23h59, Amazon France vous permet d'avoir le Samsung Galaxy S23 avec 256 Go de stockage pour 659 euros au lieu de 759 euros. La remise de 100 euros se fait grâce à un coupon de réduction qui est à cocher sur la fiche produit. En plus de la remise, il faut savoir que le smartphone est éligible à une offre de remboursement de 100 euros de la part de Samsung (voir conditions).

En prenant en compte le coupon de réduction d'Amazon et l'ODR, le téléphone revient donc à 559 euros. Pour information, le Galaxy S23 accompagné d'un chargeur secteur (25W) offert bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Pour rappel, le prédécesseur du Galaxy S24 est équipé d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, une résolution de 425 pixels par pouce et un taux de rafraichissement allant jusqu'à 120 Hz. Le Galaxy S23 de Samsung lié à l'offre Amazon embarque une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, le processeur Snapdragon 8 Gen 2, une batterie de 3900 mAh compatible avec la charge rapide et le système d'exploitation mobile Android 13.

La partie photo/vidéo est composée d'un triple capteur de 50 + 12 + 10 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir plus sur le smartphone, voici notre prise en main du Samsung Galaxy S23 et notre article consacré au test du Galaxy S23.