Google Messages prépare de nouvelles options de personnalisation pour consoler les fans de Samsung

Samsung Messages va bientôt disparaître au profit de Google Messages. Cette annonce est loin de ravir ses utilisateurs qui regrettent le manque de personnalisation de la messagerie de Google. La firme de Mountain View semble avoir compris le message : elle développe actuellement de nouvelles options inspirées de Samsung Messages.

C’est officiel depuis quelques jours : une application phare des smartphones Samsung Galaxy va bientôt disparaître après plus de quinze ans de bons et loyaux services. Cette application, c’est Samsung Messages. La firme sud-coréenne pousse ainsi ses clients vers la messagerie de Google.

Cette décision est présentée comme une évolution naturelle et positive, Google Messages offrant davantage de fonctionnalités, comme la prise en charge du RCS universel. Mais les utilisateurs de longue date de Samsung Messages ne le voient pas nécessairement de cet œil-là, se sentant lésés en matière de personnalisation des discussions. Qu’à cela ne tienne : la firme de Mountain View travaille sur de nouvelles options pour rattraper son retard.

Google Messages travaille sur de nouvelles options de personnalisation pour rattraper son retard sur Samsung

Il faut bien le dire : les possibilités de customisation des conversations dans Google Messages sont bien maigres – surtout comparées à celles offertes par Samsung Messages. C’est simple : là où le haut degré de personnalisation des smartphones Galaxy grâce à l’application Good Lock et ses nombreux modules est l’un des atouts de Samsung, la seule option de la messagerie de Google se résume à la modification des couleurs de l’arrière-plan et des bulles.

La disparition annoncée de Samsung Messages suscite donc la frustration de ses utilisateurs. Mais il semble que leurs plaintes ne soient pas tombées dans l’oreille d’un sourd : selon du code repéré par nos confrères d’Android Authority dans la dernière version bêta de Google Messages, la firme de Mountain View serait en train de développer de nouvelles options de customisation inspirées de celles que l’on retrouve chez Samsung.

D’abord, la mention d’options comme « Aperçu » et « Appliquer » dans les lignes de code suggère une expérience interactive. Les extraits de code laissent aussi présager l’intégration de thèmes personnalisés, des modifications de style d’arrière-plan ou des couleurs des bulles et la possibilité de mélanger les éléments – ce qui offrirait davantage de flexibilité.

Surtout, les lignes de code laissent entrevoir la possibilité pour l’utilisateur de télécharger ses propres photos pour en faire les fonds d’écran de ses discussions – et l’intégration de Google Photos est fortement suggérée avec la mention « Vos photos ».

Pour le moment, il ne s’agit que de lignes dans la version bêta de l’application et Google n’a pas encore communiqué dessus officiellement. On ignore donc quand ces options seront disponibles – ni même si elles le seront un jour. Quoi qu’il en soit, elles seraient les bienvenues – a fortiori pour les utilisateurs de Samsung Messages habitués à personnaliser leurs conversations.


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