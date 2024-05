Slack utilise vos messages pour entrainer son IA, vos conversations ne sont pas privées

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Slack, puisqu’il semblerait que vos messages privés ne le soient pas vraiment. Toutes vos données semblent être utilisées secrètement par la société.

Slack a confirmé qu'il formait certaines fonctions d'IA comme la recherche, l'autocomplétion et les suggestions d'emoji en utilisant des données provenant des messages, des fichiers et du contenu de ses clients. La révélation du fait que les clients de Slack sont autorisés par défaut à utiliser ces données a suscité des réactions négatives de la part des utilisateurs, qui s'interrogent sur le respect de la vie privée et le consentement.

La plateforme de messagerie professionnelle a révélé cette pratique après qu'un utilisateur de Slack a signalé sur les médias sociaux l'une des politiques de formation des modèles d'IA de l'entreprise. Corey Quinn, cadre chez Duckbill Group, une société de facturation en nuage, a interpellé Slack en disant : « Vous faites QUOI avec les DM, les messages, les fichiers, etc. des utilisateurs ? ». En réponse, Slack a reconnu qu'il exploite les données des clients pour améliorer ses modèles d'apprentissage automatique qui alimentent les outils et les fonctionnalités in-app. Cependant, elle a déclaré que ces données ne sont pas utilisées pour former ses offres payantes d'IA générative comme les rivaux de ChatGPT.

Slack espionne tous vos messages sur sa plateforme

Selon les lignes directrices de Slack en matière d'IA, le processus d'entraînement de modèles non génératifs tels que l'autocomplétion sur le contenu de l'utilisateur est autorisé à moins que les entreprises ou les administrateurs de l'espace de travail ne s'y opposent spécifiquement sur demande. Mais par défaut, toutes les données des clients peuvent être utilisées à cette fin sans consentement supplémentaire de l'utilisateur.

L'absence d'une option de refus plus accessible pour les utilisateurs individuels de Slack a suscité des critiques. Nombreux sont ceux qui estiment que la plateforme de messagerie aurait dû faire de l'option de partage des données le choix par défaut, et non l'option de refus.

Slack maintient que ses processus de formation des modèles sont conçus pour empêcher toute mémorisation ou reproduction potentielle des données des clients. Mais le manque perçu de transparence et de consentement a sapé la confiance de certains utilisateurs.

Slack est loin d'être la première plateforme technologique à mettre en œuvre une politique de données d'IA opt-out. L'année dernière, l'hébergeur de sites web Squarespace s'est attiré des critiques pour avoir autorisé par défaut l'exploration des sites web de ses clients par l'IA. Les utilisateurs devaient fouiller dans les paramètres pour la désactiver.