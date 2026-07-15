Spotify : l’application s’offre un chatbot IA à la Gemini, découvrez tout ce que vous pouvez lui demander

L’intégration de l’IA dans Spotify se poursuit. Après la génération de playlists musicales et de podcasts, c’est au tour d’une fonction se manifestant sous la forme d’un chatbot de s’inviter au sein de l’application. Voici la substantifique moelle de tout ce qu’il peut faire.

L’IA continue de s’immiscer au sein de Spotify : le DJ IA s’est fait désirer, mais il débarque enfin en France (et on vous explique ici comment l’activer), et la plateforme teste la génération de playlists musicales et de podcasts par IA… Et elle ne compte visiblement pas s’arrêter en si bon chemin.

Alors qu’elle prépare déjà le terrain pour la prise en charge des lunettes connectées Android XR avec une intégration profonde de Gemini, la firme déploie une fonction inédite, baptisée « Talk to Spotify » (ou « Parler à Spotify », si l’on traduit littéralement). On vous explique à quoi elle sert.

Spotify se dote de son propre chatbot IA

Concrètement, Talk to Spotify prend la forme d’un chatbot, qui prend place sur la page d’accueil et la vue « Lecture en cours » de l’application. Il suffit d’appuyer sur le bouton correspondant pour que s’ouvre le champ de saisie textuelle ou vocale.

Le fonctionnement est très simple : à l’image de Claude d’Anthropic, de ChatGPT d’OpenAI ou encore de Gemini de Google, adressez-vous en langage naturel à Talk to Spotify pour lui faire part de vos requêtes. Le chatbot s’adapte alors à vos envies et les possibilités promises par la plateforme de streaming musical sont nombreuses.

Si vous savez quoi écouter, vous pouvez très bien demander à l’IA d’ajouter un titre précis à la file d’attente. Mais vous pouvez également dialoguer avec le chatbot pour choisir le prochain morceau : vous pouvez lui demander de jouer des chansons que vous ne connaissez pas et, si l’une d’elles vous plaît, vous pourrez même l’ajouter à vos titres likés ou suivre son artiste.

Talk to Spotify vous permet également d’en savoir davantage sur un titre : son genre, l’inspiration derrière… Il en va de même pour les podcasts et les livres audio : vous pourriez par exemple demander dans quels autres podcasts un invité est intervenu, ou quels autres romans un auteur a écrit. Le chatbot vous donnera alors du contexte, pour ensuite vous guider vers d’autres contenus similaires pour approfondir votre culture, notamment musicale.

Pour le moment, Talk to Spotify n’est disponible qu’en version bêta et en anglais pour les abonnés Premium de plus de 18 ans aux États-Unis, en Irlande et en Suède. L’avantage de recevoir plus tardivement ce type de fonction est toujours le même : en profiter dans sa version la plus aboutie, Spotify précisant que « comme toute version bêta, elle est en cours d’amélioration : les réponses ne seront pas toujours parfaites ».