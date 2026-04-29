Comment Google Messages va nous aider à repérer les spams plus rapidement

Google Messages va apporter plusieurs modifications d'interface permettant d'identifier d'un coup d'œil si un expéditeur est un professionnel nous envoyant des messages promotionnels.

Google poursuit ses efforts visant à protéger les utilisateurs de son application Messages des spams. Comme les boîtes e-mail, nos messageries sont régulièrement envahies de messages à visée publicitaire provenant d'entreprises et de professionnels. D'ailleurs, il y a quelque temps, Google Messages avait déjà introduit une option permettant de se désinscrire rapidement d'un chat RCS Business afin de bloquer les réclames indésirables.

Cette fois, c'est une refonte de l'interface qui va aider les utilisateurs à mieux faire la distinction entre les messages à caractère privé et à caractère publicitaire qu'ils reçoivent. D'abord, la photo de profil des comptes professionnels devient carrée, aussi bien dans la liste des conversations que sur la page de profil. Les utilisateurs peuvent ainsi tout de suite identifier qu'il s'agit d'un message provenant d'une entreprise. Par ailleurs, les profils RCS Business sont désormais marqués d'une coche de vérification, ne laissant plus aucun doute quant à leur origine.

Google Messages facilite l'identification des messages provenant de comptes d'entreprise (et donc les spams publicitaires)

Cette nouveauté n'a pas encore été déployée par Google, mais Android Authority a déjà réussi à l'activer dans la version bêta 20260424 de Google Messages. Comme vous pouvez le constater sur la capture d'écran ci-dessous, on fait désormais rapidement la différence entre un chat privé et un chat professionnel, sans même entrer dans la conversation. Il est donc possible de supprimer en masse les messages spam depuis l'écran d'accueil sans même les ouvrir.

Le média nous informe également que Google Messages va supprimer l'icône en forme de bouclier sur les pages de profil professionnelles, permettant d'accéder au statut de vérification de l'entreprise. Les données actuellement affichées quand on appuie sur cette icône seront désormais visibles directement sur la page de profil de l'entreprise. L'accès à ces informations importantes est ainsi simplifié.

Tout semble prêt pour que cette nouvelle interface soit rendue disponible bientôt au public, d'abord en version bêta, puis en version stable pour l'ensemble des utilisateurs.