Comment Google Messages va nous aider à repérer les spams plus rapidement

Google Messages va apporter plusieurs modifications d'interface permettant d'identifier d'un coup d'œil si un expéditeur est un professionnel nous envoyant des messages promotionnels.

Google Messages
Crédits : Adobe Stock

Google poursuit ses efforts visant à protéger les utilisateurs de son application Messages des spams. Comme les boîtes e-mail, nos messageries sont régulièrement envahies de messages à visée publicitaire provenant d'entreprises et de professionnels. D'ailleurs, il y a quelque temps, Google Messages avait déjà introduit une option permettant de se désinscrire rapidement d'un chat RCS Business afin de bloquer les réclames indésirables.

Cette fois, c'est une refonte de l'interface qui va aider les utilisateurs à mieux faire la distinction entre les messages à caractère privé et à caractère publicitaire qu'ils reçoivent. D'abord, la photo de profil des comptes professionnels devient carrée, aussi bien dans la liste des conversations que sur la page de profil. Les utilisateurs peuvent ainsi tout de suite identifier qu'il s'agit d'un message provenant d'une entreprise. Par ailleurs, les profils RCS Business sont désormais marqués d'une coche de vérification, ne laissant plus aucun doute quant à leur origine.

Google Messages facilite l'identification des messages provenant de comptes d'entreprise (et donc les spams publicitaires)

Cette nouveauté n'a pas encore été déployée par Google, mais Android Authority a déjà réussi à l'activer dans la version bêta 20260424 de Google Messages. Comme vous pouvez le constater sur la capture d'écran ci-dessous, on fait désormais rapidement la différence entre un chat privé et un chat professionnel, sans même entrer dans la conversation. Il est donc possible de supprimer en masse les messages spam depuis l'écran d'accueil sans même les ouvrir.

google messages spam
Crédit : Android Authority

Le média nous informe également que Google Messages va supprimer l'icône en forme de bouclier sur les pages de profil professionnelles, permettant d'accéder au statut de vérification de l'entreprise. Les données actuellement affichées quand on appuie sur cette icône seront désormais visibles directement sur la page de profil de l'entreprise. L'accès à ces informations importantes est ainsi simplifié.

google messages spam
Crédit : Android Authority

Tout semble prêt pour que cette nouvelle interface soit rendue disponible bientôt au public, d'abord en version bêta, puis en version stable pour l'ensemble des utilisateurs.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Facebook, WhatsApp et Instagram ont perdu 20 millions d’utilisateurs en seulement 3 mois

Dans son dernier bilan financier, Meta annonce avoir perdu pas moins de 20 millions d’utilisateurs sur le dernier trimestre sur l’ensemble de ses applications. La bourse n’a pas tardé à…

On peut désormais jouer à Super Smash Bros. sur PC sans émulateur, mais…

Super Smash Bros. en natif sur PC ? C’est ce que propose le jeu BattleShip, généré à 100 % par IA. Le créateur du projet décrit le processus qu’il a…

IA

French Days Dyson V8 Advanced : l’aspirateur balai passe à petit prix, c’est le bon moment pour craquer !

Les aspirateurs Dyson sont réputés pour être puissants, mais également hors de prix. Heureusement, durant les French Days, vous pouvez vous équiper en faisant de belles économies. Normalement en vente…

Google donne à Gemini un pouvoir que ChatGPT n’offre pas sur vos documents

Fini le copier-coller entre Gemini et vos applications. Google vient d’annoncer une mise à jour qui permet de générer des fichiers prêts à l’emploi directement depuis l’IA. La firme place…

Bon plan Lenovo Yoga Slim 7 : avec cette belle chute de prix, le puissant ultrabook devient abordable !

Les French Days continuent et les belles offres se bousculent. Si vous êtes à la recherche d’un PC portable ultra performant et très facile à transporter, nous avons trouvé pour…

Samsung va lancer des PC portables sous Android, avec la même surcouche One UI que pour ses smartphones

Samsung va changer son approche sur le marché des PC portables. Ses futurs produits adopteront une interface similaire à celle de ses smartphones, sous Android et One UI. Samsung veut…

PC

Android Auto : après 10 ans, Google s’apprête enfin à corriger l’un des plus gros manques de l’application

Les acteurs de la tech semblent avoir un lien ambivalent à l’amélioration de leurs services. Il n’est pas rare qu’ils intègrent au sein de leurs applications des fonctions que personne…

DJI Neo 2 Fly More Combo : le mini drone 4K parfait pour les débutants passe à prix cassé avec ce code !

La gamme de drone Neo de DJI est la plus simple d’utilisation. Vous n’avez même pas besoin de télécommande pour le piloter ! Vous pouvez le contrôler avec des gestes…

Hyundai corrige les défauts des Tesla avec ce système embarqué qui va envahir 20 millions de voitures

Hyundai lève enfin le voile sur tous les détails de Pleos Connect, son nouveau système embarqué sous Android. Deux écrans, des boutons physiques et une IA maison composent une réponse…

« Je suis extrêmement sceptique » : les lunettes connectées d’Apple n’auront sûrement pas cette fonction révolutionnaire

Le marché des lunettes connectées s’apprête à accueillir un nouvel acteur : Apple. Le plan que la firme de Cupertino élaborerait pour s’imposer sur ce secteur porteur a été révélé, mais…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.