Google Messages vous laissera discuter avec Google Messages, mais pour quoi faire ?

Google travaille sur un nouveau genre d'assistant intégré à Google Messages. Il s'agirait de parler à l'application elle-même. Non, ce n'est pas destiné aux personnes qui se sentent seules.

Il est loin le temps où l'application de messagerie par défaut de Google était considérée comme inutile face à ses concurrentes. Google Messages a depuis rattrapé son retard sur les fonctionnalités indispensables, allant même jusqu'à remplacer Samsung Messages sur les smartphones Galaxy américains. Au fil des mises à jour, le service gagne de plus en plus d'options, à tel point qu'il devient difficile de tout suivre. Vous pouvez bien sûr compter sur nous pour vous en parler, où à défaut jeter un œil aux notes du Play Store.

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Mais si ça ne suffit pas, la firme de Mountain View prévoit quelque chose d'original : faire de Google Messages une entité à laquelle vous pouvez parler directement dans l'application pour en apprendre plus sur ses nouveautés. L'idée semble saugrenue, mais en réalité elle pourrait montrer l'exemple à suivre par d'autres développeurs. Bien qu'en phase de test, la fonctionnalité est suffisamment avancée pour s'en faire une idée précise.

Google Messages deviendrait un contact à part entière dans Google Messages

Lorsque la fonction sera déployée, vous verrez une carte au-dessus de vos conversations. Elle vous invitera à rejoindre le “chat officiel” de Google Messages. Acceptez et vous pourrez alors poser des question sur les nouveautés de l'application. On suppose que l'intelligence artificielle est à la manœuvre pour vous répondre. Contrairement à la lecture d'une note de mise à jour qui vous assomme d'informations, ici c'est vous qui choisissez ce sur quoi vous aimeriez obtenir plus d'informations.

À ce stade, on ignore si le chatbot restera passif ou s'il prendra l'initiative d'envoyer des messages lors du déploiement de nouvelles options au sein de l'application. Notez qu'il est possible de se désinscrire à tout moment. Plus qu'à patienter au minimum plusieurs semaines avant de lancer une conversation avec Google Messages.

Source : Android Authority