Google Messages vous laissera discuter avec Google Messages, mais pour quoi faire ?

Google travaille sur un nouveau genre d'assistant intégré à Google Messages. Il s'agirait de parler à l'application elle-même. Non, ce n'est pas destiné aux personnes qui se sentent seules.

Google Messages
Crédits : Adobe Stock

Il est loin le temps où l'application de messagerie par défaut de Google était considérée comme inutile face à ses concurrentes. Google Messages a depuis rattrapé son retard sur les fonctionnalités indispensables, allant même jusqu'à remplacer Samsung Messages sur les smartphones Galaxy américains. Au fil des mises à jour, le service gagne de plus en plus d'options, à tel point qu'il devient difficile de tout suivre. Vous pouvez bien sûr compter sur nous pour vous en parler, où à défaut jeter un œil aux notes du Play Store.

Lire aussi – Google Messages : sa solution pour vous éviter de vous faire tromper par des images générées par IA

Mais si ça ne suffit pas, la firme de Mountain View prévoit quelque chose d'original : faire de Google Messages une entité à laquelle vous pouvez parler directement dans l'application pour en apprendre plus sur ses nouveautés. L'idée semble saugrenue, mais en réalité elle pourrait montrer l'exemple à suivre par d'autres développeurs. Bien qu'en phase de test, la fonctionnalité est suffisamment avancée pour s'en faire une idée précise.

Google Messages deviendrait un contact à part entière dans Google Messages

Lorsque la fonction sera déployée, vous verrez une carte au-dessus de vos conversations. Elle vous invitera à rejoindre le “chat officiel” de Google Messages. Acceptez et vous pourrez alors poser des question sur les nouveautés de l'application. On suppose que l'intelligence artificielle est à la manœuvre pour vous répondre. Contrairement à la lecture d'une note de mise à jour qui vous assomme d'informations, ici c'est vous qui choisissez ce sur quoi vous aimeriez obtenir plus d'informations.

Conversation avec Google Messages dans Google Messages
La conversation avec Google Messages dans Google Messages

À ce stade, on ignore si le chatbot restera passif ou s'il prendra l'initiative d'envoyer des messages lors du déploiement de nouvelles options au sein de l'application. Notez qu'il est possible de se désinscrire à tout moment. Plus qu'à patienter au minimum plusieurs semaines avant de lancer une conversation avec Google Messages.

Source : Android Authority


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