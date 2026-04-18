Vos messages Slack sont vendus à prix d’or, vous n’imaginez pas combien ils rapportent

Les archives Slack, les mails d’entreprise et autres échanges professionnels peuvent valoir de l’or. Il serait en effet possible de revendre ces données pour plusieurs centaines de millions de dollars.

slack
Crédit photo : Adobe Stock

Si Slack a porté plainte contre Microsoft pour concurrence déloyale, cela n’a pas empêché le système de messagerie professionnel de s’imposer sur le marché. Celui-ci est utilisé dans de nombreuses entreprises, et fait même des envieux. On pense par exemple à Messenger de Meta, qui imite Slack en intégrant des raccourcis pour mieux contrôler vos messages. Mais attention toutefois, l’outil de messagerie interne n’est pas si « interne » qu’il n’en a l’air.

En effet, Slack utilise vos messages pour entraîner son IA, une technique qui remet en question le côté privé de l’application de messagerie d’entreprise. Mieux encore : de nombreuses entreprises d’IA seraient fortement intéressées par ce genre de contenu, tout en payant des sommes conséquentes pour mettre la main sur un tel butin.

Vos données sont une mine d’or pour les entreprises d’IA

C’est en tout cas ce qu’a pu constater Shanna Johnson, ancienne PDG de l’entreprise cielo24. Celle-ci a décidé de mettre un terme à l’expérience, en mettant fin à son entreprise de transcription et de sous-titrage. Afin de faciliter la manœuvre, l’ancienne responsable a fait appel à SimpleClosure, une startup qui vise à aider les entreprises en cessation d’activité.

Mais, alors que Shanna Johnson se demandait comment elle allait « payer ses factures », SimpleClosure lui a proposé un deal bien particulier : revendre certaines données d’entreprise. La startup lui a ainsi proposé de céder des conversations Slack, des mails, et de nombreux autres éléments stockés dans l'espace de stockage Google Drive de l’entreprise pendant plusieurs années.

Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeu en vaut la chandelle. L’ancienne PDG affirme en effet avoir reçu « des centaines de milliers de dollars » en échange des précieuses données de son entreprise.

« On a vraiment l’impression d’une ruée vers l’or de la part de ces entreprises qui cherchent à mettre la main sur des données du monde réel », explique le PDG de SimpleClosure, Dori Yona. « Les entreprises de modèles réalisent que le bruit des environnements réels est nécessaire pour tester correctement les modèles »

Dans le cas de SimpleClosure, les données sont revendues « officiellement » aux entreprises d’intelligence artificielle. Mais ce n’est pas toujours le cas. On pense ici à WordPress et Tumblr, qui vendent vos données à des entreprises pour former leurs IA.

Source : Forbes


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