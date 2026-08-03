Sony WH-1000XM5 : l’excellent casque à réduction de bruit active chute à seulement 171 €, il va falloir faire vite !

Vous cherchez le meilleur casque audio à moins de 200 euros ? Bonne nouvelle ! En ce moment, vous pouvez vous offrir l’un des meilleurs casques du marché pour seulement 171,14 euros. Il s’agit du Sony WH-1000XM5 actuellement en promotion sur AliExpress. On vous explique tout.

Sony WH 1000 XM5

Le marché des casques sans-fil avec réduction de bruit active est dominé depuis plusieurs années par les casques haut de gamme conçus par Sony. La marque japonaise propose des modèles qui vous isolent complètement des bruits extérieurs tout en vous offrant une qualité audio premium.

Seul hic, son prix. Qui dit haut de gamme, dit tarif élevé. En l’occurrence, le Sony WH-1000XM5 est sorti avec un prix de vente conseillé de 419 euros. Heureusement, il est possible aujourd’hui de se le procurer bien moins cher. En effet, sur AliExpress, il est affiché à 191,14 euros. Et en ajoutant le code promo PHDFRS20, son prix passe à seulement 171,14 euros. C’est un excellent prix pour ce modèle très recherché.

Pourquoi choisir le Sony WH1000XM5 en 2026 ?

La première raison pour acheter un Sony WH-1000XM5 en 2026, c’est évidemment son prix. Plutôt que de vous ruiner en achetant le dernier modèle sorti par Sony, vous pouvez avoir un casque de très très bonne qualité pour moins de 180 euros.

La seconde raison, c’est qu’il reste aujourd’hui l’un des meilleurs casques du marché à tous les points de vue. Design sobre, poids léger, confort des oreillettes, le WH-1000XM5 nous a déjà convaincu avant même d’avoir lancé la moindre chanson.

Et quand le son débarque dans vos oreillettes, c’est encore plus impressionnant. On bénéficie de toute l’expertise du géant japonais, mais aussi des dernières technologies développées en termes de réduction de bruit active. Le casque embarque deux processeurs dédiés à cette tâche : le HD QN1 et la puce V1. Vous obtenez ainsi 20 niveaux de filtrage pour décider en fonction des situations si vous voulez vous retrouver dans une bulle complète de silence ou bien si vous voulez au contraire pouvoir entendre parfaitement les sons environnants tout en gardant le casque sur les oreilles.

Dernière raison de choisir le WH-1000XM5 : son autonomie. Vous avez jusqu’à 30 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée et 40 heures sans. Et si jamais vous tombez en rade de batterie, il vous suffit de le brancher 3 minutes pour récupérer 3 heures d’utilisation. Impressionnant !


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