Dreamina AI : la génération de vidéos ultra-réalistes est restreinte en France, voici pourquoi et comment la débloquer

ByteDance propose l'un des générateurs vidéo IA les plus impressionnants du moment, mais l'accès est volontairement bridé en France et dans l’UE. Voici comment en profiter plus confortablement pour en découvrir tout le potentiel.

Derrière Dreamina AI, on retrouve ByteDance, le même groupe chinois qui édite TikTok et CapCut. L’outil est accessible depuis un navigateur et dispose également d’une application sur Android et iOS. Il permet de générer des clips vidéo à partir d’un simple texte, d’une photo, d’une vidéo ou même d’un fichier audio. Et depuis quelques mois, il commence sérieusement à faire parler de lui.

Dreamina : l'application qui veut bousculer les géants de l’IA vidéo

Dreamina AI est l’un des outils de génération de vidéos les plus aboutis du moment. Il s'inscrit dans la lignée des grands outils génératifs comme Runway, Kling AI, ou encore Pika, très populaires eux aussi sur les réseaux sociaux. Ou encore de Midjourney pour la génération d’images.

Sa montée en popularité s’explique en grande partie par son intégration avec les autres applications de ByteDance. Les vidéos générées sont directement exploitables dans CapCut, un éditeur vidéo plébiscité par les créateurs sur TikTok et Instagram Reels.

Pour quelqu’un qui publie quotidiennement sur ces réseaux sociaux, c'est une étape de travail en moins. Les rendus sont convaincants, et l’outil offre un bon niveau de contrôle sur le résultat final.

Seedance 2.0 : le cerveau derrière les vidéos qui font trembler Hollywood

En février 2026, ByteDance a lancé Seedance 2.0, son moteur de génération vidéo le plus ambitieux. C’est le cerveau derrière les vidéos ultra-réalistes de Dreamina AI. Ce qui impressionne avant tout, c'est son approche multimodale. Grâce au mode Omni Reference, vous pouvez renseigner simultanément du texte, des images, des vidéos de référence et de l'audio comme entrées, là où la plupart des concurrents n'en traitent qu'un ou deux à la fois.

Le résultat, ce sont des clips allant de 4 à 15 secondes au choix, dans six formats différents. Les vidéos de Dreamina AI offrent une cohérence visuelle entre les plans que les utilisateurs estiment supérieure aux autres modèles du marché.

L'audio quant à lui est traité nativement. Le son épouse l'ambiance et l’atmosphère des images. Et quand il y a des séquences avec paroles, la synchronisation entre la voix et les lèvres est quasi-parfaite.

C'est précisément cette combinaison entre puissance, polyvalence et intégration native dans l'écosystème CapCut qui explique l'enthousiasme des créateurs d’une part et l'inquiétude des studios de l’autre.

ByteDance a en effet fait l’objet d’attaques du milieu du cinéma américain avant même le déploiement mondial de Seedance 2.0. Les studios hollywoodiens s’inquiètent de sa capacité à reproduire avec une grande précision les univers visuels protégés.

Pourquoi l’outil est bridé en France ?

Profiter des offres NordVPN pour contourner les restrictions

Dreamina AI fonctionne sur un système de crédits offerts quotidiennement, ce qui permet d’utiliser l’outil gratuitement. Cette version gratuite suffit pour générer deux à trois clips courts, mais avec un filigrane que seule la version payante permet de retirer. Celle-ci est proposée à partir de 13 € par mois environ.

En Europe, cette version est encore plus limitée qu’ailleurs. Le quota de crédits gratuits en France est par exemple inférieur à celui des comptes créés depuis le Royaume-Uni ou les États-Unis. L’outil offre une soixantaine de crédits en France par jour, contre 105 pour les comptes UK/US.

Chaque jour, l’étau se resserre un peu plus. Le comportement de Dreamina ces derniers temps est très aléatoire. L’outil est souvent bloqué, rendant l’utilisation des crédits gratuits impossible.

Trois raisons principales peuvent expliquer cette situation. La première est réglementaire : le cadre européen en matière d'IA et de protection des données impose des contraintes que ByteDance a choisi de gérer par un déploiement progressif et restrictif. Ensuite, il y a la propriété intellectuelle.

Le lancement mondial de Seedance 2.0 a été temporairement suspendu après des critiques venues du milieu du cinéma américain. Comme mentionné précédemment, les studios tirent la sonnette d’alarme sur les risques de génération violant les droits liés à des contenus protégés. ByteDance privilégie donc les marchés jugés moins contraignants juridiquement.

Enfin, le fonctionnement erratique de l’outil peut également s’expliquer par la croissance du nombre d’utilisateurs, augmentant la pression sur les ressources et l’infrastructure de ByteDance.

Comment contourner les restrictions de Dreamina AI en France ?

Si vous n’avez pas besoin de Dreamina pour une utilisation intensive, la version gratuite peut suffire pour couvrir une ou deux réalisations occasionnellement. Mais avec un compte français, vous disposez d’une marge de manœuvre encore plus limitée.

Vous pouvez contourner cela en vous connectant depuis le Royaume-Uni ou les États-Unis, par exemple. C’est possible en utilisant un VPN. Dreamina vous identifie comme un utilisateur local de ces régions et applique les conditions d'accès qui y correspondent.

Pour ce type d'usage, NordVPN est la référence. Son protocole NordLynx, basé sur WireGuard, maintient des débits suffisamment élevés pour que la génération de vidéos ne soit pas pénalisée par la latence. L’application propose plus de 9 000 serveurs dans 135 pays, y compris le Royaume-Uni et les USA.

Enfin, il se pourrait qu’avec les moyens anti-triche de ByteDance, l’outil considère le pays choisi à la création du compte. Gardez cela en tête au moment de vous inscrire, en maintenant la connexion VPN active.