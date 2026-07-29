Le prix du Galaxy S26 FE en France est connu, Samsung augmente encore ses tarifs

Une fuite crédible nous donne les prix pratiqués par Samsung pour toutes les configurations de Galaxy S26 FE en France. Les nouvelles ne sont pas bonnes.

Avec les coûts de la RAM et du stockage qui ont explosé au cours des derniers, on assiste à une flambée des prix des nouveaux modèles de smartphones. On pouvait s’en douter avec la hausse généralisée des prix pour les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 chez Samsung, le Galaxy S26 FE ne va pas échapper à cette tendance.

Le réputé leaker billbil-kun partage les tarifs du prochain smartphone de milieu de gamme de la marque. Pour rappel, les modèles FE font des concessions techniques par rapport aux appareils premium de la même série afin d’en réduire le prix. En France, le Galaxy S26 FE sera 50 € plus cher en 128 Go, 90 € en 256 Go, et 170 € en 512 Go par rapport au Galaxy S25 FE.

Galaxy S26 FE : un prix trop élevé pour ses performances ?

Voici donc les tarifs auxquels il faut s’attendre chez nous, avec des variations possibles de plus ou moins 20 euros chez nos voisins européens :

Galaxy S26 FE 128 Go : 799 €

Galaxy S26 FE 256 Go : 899 €

Galaxy S26 FE 512 Go : 1 099 €

Passer la barre symbolique des 1 000 euros pour un smartphone offrant ce type de prestations ne risque pas d’aider les ventes. Les Galaxy S FE sont déjà réputés pour leur rapport qualité-prix dur à justifier, cette augmentation significative rend ce S26 FE encore moins intéressant que ses prédécesseurs. Le Galaxy S26 FE serait disponible dans trois coloris : Graphite, Vert d’Eau, et Bleu ou Violet. Il devrait être lancé au début du mois de septembre, juste avant la présentation officielle des iPhone 18 Pro d’Apple.

Côté fiche technique, les informations à disposition ne sont pas encore complètes. Il serait propulsé par une puce Exynos 2500 maison, qui n’a jusqu’ici servi que pour le Galaxy Z Flip 7 de l’année dernière. Il embarquerait aussi 8 Go de RAM, comme le modèle antérieur. Il sortira directement sous One UI 9, basé sur Android 17, la toute dernière version de la surcouche de Samsung. Des rumeurs évoquent une charge filaire de 45 W, comme sur le S25 FE.